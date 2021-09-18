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Как вылечить бесплодие. Народные приметы 18 сентября

Православные верующие 18 сентября чтят память родителей величайшего пророка Иоанна Крестителя - святого пророка Захарии и праведной Елизаветы.





Этот день в народе считали несчастливым, потому что сегодняшние гадания осуществлялись. 18 сентября березовыми вениками выгоняли лихорадку. Предки верили, что нечистая сила никого не побеспокоит зимой после проведения такого обряда.

Считали также, что дети, которые рождаются в этот день, обладают сверхъестественными способностями и никогда не пострадают от злых духов.

Сегодня пары молятся о зачатии. На Захария и Елизавету ходили в церковь и просили вылечить от бесплодия.

18 сентября нельзя пускать в дом чужих людей, потому что они могут принести лихорадку. Также в этот день запрещено стирать.

Народные приметы:


- Листья пожелтели - осень будет ранней, а зима - суровой.

- Много ягод на рябине - будет дождливая осень.

- На рассвете облака красного цвета - будет ветрено и пойдет дождь.

- Утра нет росы - будет ненастье.
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