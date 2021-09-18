



«Приходится констатировать, что есть люди, не задумывающиеся о пагубном воздействии алкоголя на организм. Более того находятся и те граждане, которые по тем или иным причинам употребляют суррогаты алкоголя. В ход идут разбавленный спирт неизвестного происхождения, медицинские препараты, содержащие этиловый спирт, автомобильные стеклоомывающие жидкости, а иногда и антифризы (жидкости для охлаждения двигателя автотранспорта). Опасны для здоровья все, но некоторые смертельно опасны», - поясняет официальный представитель УГКСЭ по Брестской области Анна Мацкевич.









«За восемь месяцев 2021 года нами проведено более тысячи судебных (медицинских) химических экспертиз по обнаружению этилового спирта в биологических жидкостях. В более чем 160 случаях судебными экспертами установлены факты смертельного отравления», – приводит статистические данные заместитель начальника управления лабораторных исследований вещественных доказательств биологического характера – начальник отдела судебно-химических экспертиз Татьяна Хорунжая.





«К нам на исследование поступили кровь, моча и промывные воды пациента, доставленного в реанимацию из квартиры, где он, по словам родственников, три дня злоупотреблял спиртными напитками. В полученном материале мы обнаружили смертельную концентрацию метилового спирта. Оказалось, что мужчина выпил стеклоомыватель. К сожалению, житель �бластного центра скончался», – приводит пример Татьяна Владимировна.





Отравления случайные и... умышленные

По одной из классификаций, отравления делятся на случайные и умышленные. Большую часть отравлений составляют случайные, когда люди по ошибке употребляют технические жидкости, медицинские препараты, бытовые яды.





«Бывают случаи, когда человек целенаправленно употребил яркоокрашенный стеклоомыватель, рассчитывая получить алкогольное опьянение, а получил смертельное отравление метиловым спиртом», – рассуждает судебный эксперт.





«В этом году женщина отравилась дезинфицирующим средством. Жительница Ивацевичского района несколько лет злоупотребляла спиртными напитками. В один из дней страдающая алкогольной зависимостью оказалась в больнице с отравлением. Мы обнаружили в ее крови изопропиловый спирт», – вспоминает Татьяна Хорунжая.





Чем опасны энергетики

Говоря о злоупотреблении алкоголем, нельзя не затронуть тему слабоалкогольных и энергетических напитков. О вреде последних уже сказано немало. Энергетики – это продукты, для производства которых используются различные стимуляторы, а также вспомогательные ингредиенты, такие как: краситель, ароматизатор и так далее. Состав у всех энергетических напитков практически один и тот же: все они содержат кофеин, таурин, женьшень, гуарану, мелатонин, матеин, L-карнитин, витамины группы В. Совокупность этих веществ оказывает отрицательное влияние на отдельные органы и системы организма.





Судебные эксперты предостерегают: частое употребление энергетических напитков повышает артериальное давление. Необходимо помнить, что сам напиток не дает бодрящей энергии, он работает за счет собственных запасов организма. Среди одних из самых распространенных последствий приема энергетиков – раздражительность, расстройство сна, депрессия.









Государственные медицинские судебные эксперты также отмечают, что повышенное содержание витамина В в энергетиках увеличивает сердечный ритм и провоцирует дрожь конечностей.





«Особую опасность энергетики несут для подростков. Поэтому родители должны объяснить детям, что такие напитки лучше не употреблять. Да и сами взрослые должны подавать пример здорового образа жизни, помня, что в больших количествах опасен даже самый качественный алкоголь», – заключает Татьяна Владимировна.