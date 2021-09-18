Судили в закрытом режиме: 9 лет — за "организацию массовых беспорядков"
17 сентября суд Первомайского района Витебска присудил 9 лет местному жителю Сергею Думаве. Суд проходил в закрытом режиме, но матери разрешили присутствовать на заседаниях, пишет "Віцебская Вясна".
Сяргея Думаву выводзяць з судовай залы
Витебчанина обвиняли по нескольким статьям Уголовного кодекса: ч. 1 ст. 293 (организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием над личностью, погромами, поджогами, уничтожением имущества или вооруженным сопротивлением представителям власти), ч. 3 ст. 293 (обучение или иная подготовка лиц для участия в массовых беспорядках), ст. 341 (осквернение зданий или других сооружений циничными надписями или рисунками).
Судья Юрченко признал Думаву виновным по всем обвинениям и присудил ему по совокупности 9 лет и 15 суток колонии усиленного режима.
Задержали Сергея Думаву 22 марта 2021 года, когда он расклеивал наклейки. После задержания он признался, что сделал красной краской несколько надписей "Жыве Беларусь". В обвинении также фигурируют надписи "3%", "Красный Партизан", "Уходи".
При обыске в его гараже нашли железный трафарет герба "Погоня", а также петарды, страйкбольные гранаты, дымовые шашки и другие не запрещенные для хранения предметы.
Первое судебное заседание 13 августа было открытым. На нем Думава отказался давать показания. Ранее он полностью отрицал свою вину. И второе заседание сделали уже закрытым. Формальной причиной для этого стала фотография, сделанная на процессе и размещенная в интернете.
Адвокаты Сергея Думавы планируют обжаловать решение в областном суде, перевод Еврорадио.
08:32 18/09/2021
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