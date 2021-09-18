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Эдуарду Бабарико запретили заниматься спортом в камере СИЗО КГБ - почему?

Политзаключенный Эдуард Бабарико уже 456 дней находится в СИЗО КГБ.

Ему запретили в камере заниматься йогой и спортом. Почему? Сейчас Эдуард пытается узнать это у администрации.


— Но я продолжаю бегать во время прогулки, отжиматься, приседать, делать выпады и бёрпи, а также качать трицепс, бицепс и широчайшую в паре с соседом при помощи полотенца. Извращаемся как можем в условиях запретов, – цитирует Эдуарда Бабарико канал Виктора Бабарико.

Книг, к сожалению, в очередной раз купить не получилось. Но я читаю Стивена Кинга на английском «11/22/63» и перечитываю «Структуру Реальности» Дэвида Дойча. В общем, со мной всё хорошо, — пишет сын Виктора Бабарико своей девушке Александре.

Был задержан 18 июня 2020 года вместе с отцом, когда направлялся в ЦИК для сдачи собранных подписей. Задержание проводил Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля. Целый день к задержанным не пускали адвокатов: в здании ДФР “проводились учения”. В этот же день Эдуард Бабарико был помещен в СИЗО КГБ.

21 июня Эдуарду Бабарико было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса (“Уклонение от уплаты сумм налогов и сборов, повлекшее ущерб в особо крупном размере”).
belprauda.com
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