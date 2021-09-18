Ударные вертолеты Ми-24 во время основного этапа учений Запад-2021

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"Мы призываем Россию быть открытой в том, что касается ее учений, и соблюдать обязательства о прозрачности в соответствии с Венским документом", - заявил он.

Министр также выразил мнение, что Россия все активнее проявляет себя на севере. "Российская военная активность поблизости от норвежских территорий неуклонно нарастает", - сказал он.





Практическая фаза белорусско-российских стратегических учений "Запад-2021" проходила с 10 по 16 сентября на девяти полигонах в России и на пяти — в Беларуси. В них приняли участие до 200 тысяч человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня, минометов и до 15 кораблей.





В маневрах также задействовали около двух тысяч военнослужащих от государств — членов Организации Договора о коллективной безопасности, ШОС и других дружественных стран.

По данным Минобороны, максимальное количество привлекаемого на учение личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на территории Российской Федерации не превышало 6400 военнослужащих.



