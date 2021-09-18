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NRK: в Норвегии выдвинули к России требование из-за учений "Запад-2021"

Министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен потребовал от России проводить военные учения "Запад-2021" открыто и предсказуемо. Об этом пишет издание NRK.

Ударные вертолеты Ми-24 во время основного этапа учений Запад-2021 
© РИА Новости / Алексей Куденко

"Мы призываем Россию быть открытой в том, что касается ее учений, и соблюдать обязательства о прозрачности в соответствии с Венским документом", - заявил он.
Министр также выразил мнение, что Россия все активнее проявляет себя на севере. "Российская военная активность поблизости от норвежских территорий неуклонно нарастает", - сказал он.

Практическая фаза белорусско-российских стратегических учений "Запад-2021" проходила с 10 по 16 сентября на девяти полигонах в России и на пяти — в Беларуси. В них приняли участие до 200 тысяч человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня, минометов и до 15 кораблей.

В маневрах также задействовали около двух тысяч военнослужащих от государств — членов Организации Договора о коллективной безопасности, ШОС и других дружественных стран.
По данным Минобороны, максимальное количество привлекаемого на учение личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на территории Российской Федерации не превышало 6400 военнослужащих.
ria.ru
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