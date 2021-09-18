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В Германии сотни человек получили просроченную вакцину

Никаких негативных последствий для привитых просроченной вакциной власти страны не ожидают.

Жителям Германии ввели вакцину от коронавируса Moderna с истекшим сроком годности. Всего такие уколы получили 840 человек. Об этом в пятницу, 17 сентября, сообщает Bild.

Инцидент произошел в трех городах Зиндельфингене, Ройтлингене и Эсслингене, которые расположены в регионе Баден-Вюртемберг. В первом «просрочку» применяли с 8 августа по 14 сентября, а в двух других — с 9 сентября.

По предварительной информации, причиной стала неверная маркировка на упаковке препарата. Указанный срок годности был дольше допустимого санитарными нормами — три месяца вместо 30 дней.

В то же время, местные врачи заявили, что не видят повода для беспокойства. Отмечается, что режим хранения лекарства не нарушался — его «все время держали в холодильнике».

Представительница вакцинационного центра Зиндельфингена уже заверила в отсутствии каких-либо данных, которые бы указывали на то, что более длительное хранение влияет на эффективность препарата. 

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