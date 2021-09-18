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Мир находится на пути к катастрофическому потеплению - на 2,7 градуса

Такие неутешительные выводы опубликованы в докладе Рамочной конвенции ООН об изменении климата. По словам генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, в итоге все это обернется огромными потерями жизней.


«Мы нарушаем данное шесть лет назад обещание достичь цели Парижского соглашения — ограничить глобальное потепление 1,5 градусами. Невозможность достигнуть этой цели приведет к огромным потерям жизней и средств к существованию», — приводит «Интерфакс» слова Гутерриша.

По словам генсека, сейчас важно снизить вредные выбросы на 45% к 2030 году, чтобы достичь углеродной нейтральности к середине века.

Если страны мира не изменят свою политику по защите климата, отметил Гутерриш, объем вредных выбросов увеличится на 16% к 2030 году по сравнению с уровнем 2010 года.
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