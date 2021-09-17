В июне 2021 года мужчина на своем автомобиле сначала въехал в ворота посольства Российской Федерации, а затем перелез через забор посольства. При задержании он вел себя настолько буйно, что милиционеры надели ему наручники не только на запястья, но и на ноги.

После задержанный упал на пол перед сотрудницей милиции и стал утверждать, что это его жена. Неожиданно он схватил ее за ногу и попытался укусить. Находившиеся рядом коллеги оттянули гражданина в сторону.





Герой не был судим ранее, зарегистрирован индивидуальным предпринимателем, работал в сфере пассажирских перевозок, — рассказал заместитель прокурора Центрального района Андрей Никольский. — Своими действиями мужчина причинил дипломатическому представительству имущественный вред в размере 7 000 рублей.





Согласно заключению судмедэксперта, мужчина в период времени, относящийся к инкриминируемому ему деянию, страдал психическим расстройством и не мог сознавать фактический характер своих действий и руководить ими. Кроме того, он представляет общественную опасность и нуждается в применении принудительных мер безопасности и лечения в условиях психического стационара с усиленным наблюдением.





До вынесения решения суда гражданин будет находиться под стражей.