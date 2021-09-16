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Виктор Калиновский: «Главное человеком быть». Как освободили одного из помилованных

Вечером 15 сентября телеканал «Беларусь 1» рассказал, что Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 13 человек. Одним из них стал 20-летний Виктор Калиновский, осужденный 2,5 годам химии за «политические» надписи на остановках и киоске.

Виктор Калиновский: «Главное человеком быть». Как освободили одного из помилованных
Виктор Калиновский. Фото: личная страница в ВК
Его не освободили, но перевели на домашнюю химию. Виктор рассказал «Медиазоне», как отбывал наказание и почему помилование не стало для него сюрпризом.

«Меня перевели на домашнюю химию, а не полностью освободили. Срок остался такой же, еще два года и четыре месяца. Я лучше дома посижу спокойно. А работа — это не проблема, меня уже ждут. Буду водителем на крупном предприятии», — рассказывает Виктор.

13 мая суд Брестского района приговорил его к 2,5 годам химии по статье о хулиганстве, совершенном группой лиц. Калиновского с товарищами — Геннадием Остаповичем и Данилой Кондрацким — признали виновными в нанесении надписей на остановки и киоск в сентябре 2020 года.

Задержали молодых людей в феврале, но под стражу Виктора не заключали. Калиновский и Остапович признали вину и полностью возместили ущерб. Тем не менее, суд назначил Виктору химию, а двум другим обвиняемым — домашнюю химию на полтора и два года. В начале июля молодого человека отправили отбывать наказание в Шклов.

«Работал грузчиком. Через месяц сорвал себе спину. Я выходил на работу, но поднять ничего не мог толком. Администрация мне сказала идти в больницу и брать больничный, лечиться. Был на больничном две недели, немного лечился: уколы, таблетки, мази. Вот недавно вышел опять на работу, но я там почти ничего не делал уже», — рассказывает Калиновский.

По его словам, условия, в которых он отбывал наказание, не были слишком суровыми: «Встал, почистил зубы, поел, кофе попил, покурил, дали обходную, подписали, пошел на работу. В пять она заканчивается, полтора часа мне на то, чтобы приехал обратно».

Отношения с администрацией у осужденного сложились хорошие, конфликтов не было, рассказывает он: «Главное человеком быть. С какой ты статьей заехал — политической, не политической — пофиг».

По словам Калиновского, в какой-то момент он получил от главы «Круглого стола демократических сил» Юрия Воскресенского письмо с предложением написать прошение о помиловании, но не сделал этого, потому что «пытался собрать пакет документов». Позже, продолжает осужденный, администрация получила пакет документов «о том, что [я] могу написать помилование»; что это были за документы и откуда поступили, Калиновский не знает.

Прошение молодой человек отправил 3 сентября. «Написал, что я, такой-то, прошу меня помиловать — раскаялся, скучаю по единственному отцу. Там был образец, что-то я с него взял, что-то сам написал», — вспоминает он. По словам Виктора, начальник учреждения сказал ему, что с вероятностью в 95% ходатайство будет удовлетворено. После этого осужденный «сидел и ждал» освобождения; скоротать время ожидания помогали игры на телефоне и просмотр кино: «Это все, что я делал».

О том, что его освобождают, Виктору сказали утром 16 сентября. «Происходило все как обычно: сдал белье, подписал подписку о невыезде. Отдали паспорт и военный билет. Дали предписание встать на учет дома», — рассказывает он.

Калиновский будет в родном поселке под Брестом отбывать домашнюю химию.
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