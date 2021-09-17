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Изобретен первый смартфон с боковой камерой

Oppo запатентовала смартфон с боковой камерой


Фото: letsgodigital.org

Компания Oppo запатентовала первый смартфон со встроенной в боковую панель камерой. Об этом сообщает нидерландское издание LetsGoDigital.

Сведения о патенте обнаружили в базе Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO). Согласно представленной схеме, в торце телефона проделывается перфорация под камеру, благодаря которой устройство сможет снимать находящиеся сбоку объекты.

В описании патента говорится, что данное изобретение позволит снимать фото и видео на смартфон с разных ракурсов. Так, при движении объекта в сторону телефон не придется поворачивать, так как объект попадет в поле зрения боковой камеры. Также подобная конструкция позволит делать объемные снимки.

По словам инженеров компании Oppo, подобное решение является недорогим и не требует установки дополнительного объектива. В боковой части гаджета будет располагаться система зеркал, при этом изображение будет сниматься на основную камеру, пишет Лента.ру.
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