



Фото: letsgodigital.org





Компания Oppo запатентовала первый смартфон со встроенной в боковую панель камерой. Об этом сообщает нидерландское издание LetsGoDigital.





Сведения о патенте обнаружили в базе Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO). Согласно представленной схеме, в торце телефона проделывается перфорация под камеру, благодаря которой устройство сможет снимать находящиеся сбоку объекты.





В описании патента говорится, что данное изобретение позволит снимать фото и видео на смартфон с разных ракурсов. Так, при движении объекта в сторону телефон не придется поворачивать, так как объект попадет в поле зрения боковой камеры. Также подобная конструкция позволит делать объемные снимки.





По словам инженеров компании Oppo, подобное решение является недорогим и не требует установки дополнительного объектива. В боковой части гаджета будет располагаться система зеркал, при этом изображение будет сниматься на основную камеру, пишет Лента.ру.



