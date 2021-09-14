Видео: как пьяный белорус выехал с парковки и таранил фуры в Польше
Инцидент произошел 12 сентября на стоянке на территории Польши, примерно в 10 км от Бреста.
Водитель-белорус, выезжая с парковки, не справился с управлением и протаранил две чужие фуры. Об этом сообщает портал Intex-press со ссылкой на читателя.
Когда другие водители его остановили, им показалось, что мужчина пьян. Вызвали полицию, освидетельствование подтвердило подозрения коллег – алкотестер показал 1,2 промилле.
"Сейчас ему грозит штраф в размере 3000 евро и аннулирование визы. А еще "права" заберут, въезд на пять лет закроют", – отметил мужчина, приславший видео.
20:33 17/09/2021
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