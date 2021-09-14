Водитель-белорус, выезжая с парковки, не справился с управлением и протаранил две чужие фуры. Об этом сообщает портал Intex-press со ссылкой на читателя.





Когда другие водители его остановили, им показалось, что мужчина пьян. Вызвали полицию, освидетельствование подтвердило подозрения коллег – алкотестер показал 1,2 промилле.





"Сейчас ему грозит штраф в размере 3000 евро и аннулирование визы. А еще "права" заберут, въезд на пять лет закроют", – отметил мужчина, приславший видео.



