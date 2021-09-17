"По сообщению литовской стороны, 18 сентября 2021 года с 9.00 до 22.00 будут обновляться информационные системы в пунктах пропуска по всей границе с Литовской Республикой. Оформление транспорта сопредельной стороной осуществляться не будет", - проинформировали в ГТК.





Тех, кто собирается пересекать белорусско-литовскую границу просят учитывать эту информацию, пишет interfax.by



