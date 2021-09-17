Поскольку официальным выходным этот день не сделали, привычных минчанам городских гуляний у Дворца спорта не было.





Судя по плану мероприятий, их размазали тонким слоем на неделю и даже больше.





***





…Лошицкий парк встречает 17 сентября и нас декоративными арками, оставшимися, возможно, еще с празднования Дня города, и тишиной. Не слышно ни спортивных кричалок, ни вувузел или, на худой конец, свистков тренеров, только маленький трактор сдувает листву с дорожек, да откуда-то из глубины доносится музыка.









Вместе с несколькими гуляющими мамами и малышами идем на звук -- и там, на площадке массовых мероприятий, обнаруживаем, видимо, соревнования. Несколько групп подростков — то ли старших школьников, то ли первокурсников из колледжей под руководством ростовых кукол Тома и Джерри сбивают мячиками пластиковые кегли.





Вокруг прогуливается скучающий милицейский патруль. Спортивные площадки пусты, а немногочисленные «люди старшего поколения» — пенсионеры, собирающие в аллеях пахучие яблоки-паданцы.









— Говорят, к вечеру тут будет музыкальный праздник какой-то? — спрашиваю одну из молодых мам.





— Ну, придем, посмотрим, — кивает она.





И добавляет, словно оправдываясь:





— Мы просто недалеко живем, часто тут гуляем. Хотя про праздник, если честно, не слышала.





***





В парке имени 50-летия Великого Октября, где уже давно собираются, да все не построят Национальный футбольный стадион и не оживят подзаброшенный «Трактор», еще более тихо, дождливо и пусто. Хотя, согласно плану мероприятий, тут должен проходить плоггинг (это такой модный экологичный бег трусцой и параллельно сбор мусора) «с участием иностранных студентов».





Успеваем порадоваться за молодежь, которую, видимо, преподаватели решили не выгонять в откровенно плохую погоду. Ан нет — группка юношей и девушек с большими белыми пакетами для сбора мусора обнаруживается с противоположной стороны парка, за универмагом «Беларусь».









Судя по нерадостным лицам, участников акции выбирали по любимому начальством принципу «кто не смог отвертеться».





После краткого напутствия студенты медленной и печальной вереницей уходят — бегом это не назвал бы даже комментатор госТВ — в парк, символически собирая в мешки бумажки и обертки.





Вслед им из динамиков льется вдохновляющая музыка: «Каб аднаму на зямли не згубіцца» — и что-то пафосное о родной земле.





На «финише» остаются ждать несколько человек в официальных костюмах, столик с водой и подарочными пакетиками и хмурые работники «Минскзеленстроя» в спецовках, прекрасно понимающие, что они прошли бы тот же самый путь быстрее и с большей результативностью. Только вот днем народного единства это не назовут…





***





А вот на площадке возле стелы «Минск-город-герой» многолюдно. Вернее, в три часа дня тут прогуливаются только несколько человек в спортивной форме и с красными гвоздиками, да техники устанавливают микрофон.





Но в течение получаса подтягиваются волонтеры из университета физкультуры и строятся в красно-зеленую шеренгу, затем репетирует свой номер детский танцевальный коллектив, подходят корреспонденты, спортсмены, получают в палатках флаги БРСМовцы, подъезжают чиновники.





В здешнем плейлисте, похоже, ударная доза патриотизма: «Белая Русь ты мая», «беларускія зоркі высока лятаюць», «захавалі мы з пяшчотай незалежную краіну і спакой», «не забуду, не здраджу, не кіну, маё сэрца з табою, Радзіма», рифмуются «шчодры» и «родны»…





Замерзшие студенты начинают разминаться, и их можно понять — на улице +10, ветер и непрерывно моросящий дождь. Наконец, по велодорожке со стороны Дроздов финиширует огромная колонна велосипедистов. У кого-то один большой государственный флаг, у кого-то два маленьких бумажных, у кого-то — флаги с эмблемой общества «Динамо».





Помимо молодежи, в рядах велосипедистов хватает людей старшего возраста, семей с детьми. Ведущий объявляет, что в марафоне также приняли участие министр спорта Сергей Ковальчук и глава НОК Виктор Лукашенко, многие именитые спортсмены. Замечаем: в масках на этом действительно массовом, мероприятии — единицы.





Помимо песен и танцев от озябших участников, из уст чиновников разных рангов звучат обязательные речи о том, как белорусы едины своей историей и культурой, наукой и спортом, разными поколениями, и какое символическое (?!) значение имеет сегодняшний праздник, потому что «событие, которое произошло много лет назад, является актом исторической справедливости, которое посодействовало нашей консолидации, единству и процветанию».





Потом над собравшимися, видимо, как символ единства, пролетает вертолет с огромным красно-зеленым полотнищем. А завершается мероприятие, как и было запланировано, возложением цветов и венков к бронзовой скульптуре Родины-матери.





…В автобусе, идущем по проспекту Победителей, большинство пассажиров действу удивляется.





— Это в честь праздника цветы возлагают, — поясняет кто-то осведомленный.





— А сегодня разве праздник?! — звучит в ответ риторическое.



