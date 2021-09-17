Еще девять человек признаны политзаключенными
Итого на сегодняшний день в Беларуси 675 политзаключённых. Об этом сообщают правозащитники на сайте "Весна".
Среди них есть одна женщина.
Дмитрий Таратун осужден 14 мая 2021 года по ч.2 статьи 339 УК (Хулиганство) за нанесенные на стену здания рисунок к трем годам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа; приступил к отбытию наказания;
Ирина Викхольм обвиняется по статье 367 УК (Клевета в отношении президента), помещена под стражу в СИЗО;
Андрей Острецов осужден по статьям 368 УК (Оскорбление президента), 369 УК (Оскорбление представителя власти), 366 УК (Угроза насилием в отношении должностного лица), 364 УК (Угроза насилием в отношении сотрудника органов внутренних дел) за комментарии а Телеграм-канале к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии;
Артем Сокол осужден по ч.1 статьи 367 (Клевета в отношении президента) и ч.1 статьи 368 УК (Оскорбление президента) за распространение текста в Телеграм-чате к одному году и шести месяцам лишения свободы в исправительной колонии;
Константин Дудиков осужден по ст. 369 УК (Оскорбление представителя власти) к одному году и шести месяцам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа; приступил к отбытию наказания;
Артем Шелегин осужден по ст. 369 УК (Оскорбление представителя власти) к двум годам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа; приступил к отбытию наказания;
Алексей Аликин осужден по ст. 369 УК (Оскорбление представителя власти) к двум годам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа; приступил к отбытию наказания;
Евгений Петров осужден по ч.1 статьи 368 УК (Оскорбление президента) к одному году лишения свободы в исправительной колонии;
Владимир Кузуб осужден по ст. 369 УК (Оскорбление представителя власти) к трем годам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа; приступил к отбытию наказания.
Правозащитники требуют немедленно освободить всех политзаключённых и прекратить их уголовное преследование.
19:41 17/09/2021
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