Среди них есть одна женщина.





Дмитрий Таратун осужден 14 мая 2021 года по ч.2 статьи 339 УК (Хулиганство) за нанесенные на стену здания рисунок к трем годам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа; приступил к отбытию наказания;

Ирина Викхольм обвиняется по статье 367 УК (Клевета в отношении президента), помещена под стражу в СИЗО;

Андрей Острецов осужден по статьям 368 УК (Оскорбление президента), 369 УК (Оскорбление представителя власти), 366 УК (Угроза насилием в отношении должностного лица), 364 УК (Угроза насилием в отношении сотрудника органов внутренних дел) за комментарии а Телеграм-канале к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии;

Артем Сокол осужден по ч.1 статьи 367 (Клевета в отношении президента) и ч.1 статьи 368 УК (Оскорбление президента) за распространение текста в Телеграм-чате к одному году и шести месяцам лишения свободы в исправительной колонии;

Константин Дудиков осужден по ст. 369 УК (Оскорбление представителя власти) к одному году и шести месяцам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа; приступил к отбытию наказания;

Артем Шелегин осужден по ст. 369 УК (Оскорбление представителя власти) к двум годам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа; приступил к отбытию наказания;

Алексей Аликин осужден по ст. 369 УК (Оскорбление представителя власти) к двум годам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа; приступил к отбытию наказания;

Евгений Петров осужден по ч.1 статьи 368 УК (Оскорбление президента) к одному году лишения свободы в исправительной колонии;

Владимир Кузуб осужден по ст. 369 УК (Оскорбление представителя власти) к трем годам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа; приступил к отбытию наказания.





Правозащитники требуют немедленно освободить всех политзаключённых и прекратить их уголовное преследование.



