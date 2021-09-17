+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Интеграция Ликвидация НГО Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Apple отключила в России одну из функций на всех устройствах. В Беларуси она тоже не работает

Apple отключила в России функцию «Частный узел» в iCloud

Фото: Jaap Arriens / Globallookpress.com

Американская компания Apple, вероятно, отключила на территории России функцию «Частный узел» (iCloud Private Relay), сообщает TJ.

Эта система, доступная для юзеров на всех устройствах при подписке на дополнительное пространство в iCloud, позволяет скрыть IP-адрес от всех, включая оператора связи и саму компанию Apple. Несмотря на то, что в СМИ ее сравнивают с VPN-сервисом, Apple подчеркивает, что одна из задач механизма, прежде всего, защита от рекламного отслеживания.

О проблемах в работе сервиса сообщили россияне. Проверка в предрелизной iOS 15 показала, что «частный узел» можно подключить. Через некоторое время работы он отключается и присылает уведомление о том, что не доступен в России. В причинах указаны «действующие ограничения местного законодательства».

На данный момент функция не работает в Беларуси, Египте, Казахстане, Китае, Колумбии, а также в Саудовской Аравии, Туркменистане, Уганде, на Филиппинах и в Южноафриканской Республике, пишет Лента.ру.

В сентябре компания представила модели iPhone 13, 13 mini, 13 Pro и 13 Pro Max. Девайсы заменили аналогичные аппараты предыдущего поколения с пометкой 12.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Павел Знавец
Бабье лето
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]