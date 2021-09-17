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Оценка: коронавирус выявляется у каждого четвертого пассажира городского транспорта

Санитарно-эпидемиологическая служба Минска за истекшую неделю провела оценку выполнения противоэпидемических мероприятий в 36 транспортных организациях.

Нарушения выявлены в 16 из них. Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» рассказала заведующая отделением гигиены труда Минского городского центра гигиены и эпидемиологии Зоя Осос.


— Среди основных нарушений — игнорирование средств индивидуальной защиты пассажирами и водителями. Поэтому к административной ответственности в виде штрафа привлечены шесть ответственных должностных лиц. Кроме того, выданы две рекомендации и двум организациям направлены информационные письма, — сообщила З. Осос.

Она отметила, что Минский городской центр гигиены и эпидемиологии еженедельно осуществляет надзор за выполнением противоэпидемических мероприятий.

— Общественный транспорт — одно из самых опасных мест, где можно подхватить инфекцию, — обращает внимание специалист. — Риск заражения COVID-19 довольно высок, поскольку соблюдать социальную дистанцию в салоне практически нереально. По наблюдениям ученых, коронавирусная инфекция выявляется у каждого четвертого пассажира, который использует городской транспорт.

Надзор за соблюдением противоэпидемических мероприятий будет продолжен.

Врачи-гигиенисты советуют:


в общественном месте, в том числе в транспорте, обязательно надевайте защитную маску;
обрабатывайте руки антисептиком до и после поездки или надевайте перчатки;
избегайте лишних соприкосновений, не прикасайтесь руками к лицу (рту, носу, глазам);
избегайте тесного контакта, старайтесь не разговаривать с пассажирами;
при выборе места соблюдайте максимальную дистанцию друг от друга и желательно садитесь в шахматном порядке;
по возможности открывайте окна и верхний люк в салоне, если погодные условия позволяют это сделать;
оплачивайте проезд безналичным способом или без сдачи.



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