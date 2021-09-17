Нарушения выявлены в 16 из них. Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» рассказала заведующая отделением гигиены труда Минского городского центра гигиены и эпидемиологии Зоя Осос.









— Среди основных нарушений — игнорирование средств индивидуальной защиты пассажирами и водителями. Поэтому к административной ответственности в виде штрафа привлечены шесть ответственных должностных лиц. Кроме того, выданы две рекомендации и двум организациям направлены информационные письма, — сообщила З. Осос.





Она отметила, что Минский городской центр гигиены и эпидемиологии еженедельно осуществляет надзор за выполнением противоэпидемических мероприятий.





— Общественный транспорт — одно из самых опасных мест, где можно подхватить инфекцию, — обращает внимание специалист. — Риск заражения COVID-19 довольно высок, поскольку соблюдать социальную дистанцию в салоне практически нереально. По наблюдениям ученых, коронавирусная инфекция выявляется у каждого четвертого пассажира, который использует городской транспорт.





Надзор за соблюдением противоэпидемических мероприятий будет продолжен.





Врачи-гигиенисты советуют:





в общественном месте, в том числе в транспорте, обязательно надевайте защитную маску;

обрабатывайте руки антисептиком до и после поездки или надевайте перчатки;

избегайте лишних соприкосновений, не прикасайтесь руками к лицу (рту, носу, глазам);

избегайте тесного контакта, старайтесь не разговаривать с пассажирами;

при выборе места соблюдайте максимальную дистанцию друг от друга и желательно садитесь в шахматном порядке;

по возможности открывайте окна и верхний люк в салоне, если погодные условия позволяют это сделать;

оплачивайте проезд безналичным способом или без сдачи.



