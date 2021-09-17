



В данный момент Вадим Ермашук отбывает наказание в ИВС Щукинского РОВД. 9 сентября его признали виновным в нарушении статьи 19.1 (нарушение общественного порядка) КОАП РБ. Поводом для начала административного процесса послужил телефонный звонок гродненского блогера на линию 115, где он нецензурно выразился в адрес чиновников гродненского горисполкома и работников ЖКХ.

Судья Елена Петрова признала виновным его в правонарушении и наказала 15 сутками административного ареста.





Ранее, 16 августа, Вадимати был задержан в Щучине во время съёмки видеоролика о скейт-площадках для молодёжи. Позже его осудили за это и приговорили к 25 суткам ареста, признав виновным в нарушении статьи 24.23 КОАП РБ - призыв к участию в несанкционированном массовом мероприятии.





Кроме того, известно, что сейчас в отношении блогера из Гродно начат новый административный процесс по статье 19.11 административного кодекса - хранение и распространение экстремистских материалов. Ожидается, что суд по этому делу пройдёт на следующей неделе в Щучине, пишет s13.ru



