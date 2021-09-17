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Культорганизатора Дворца детей и молодежи задержали... в очереди к врачу

В Минске задержали 43-летнего Андрея Акушко - культорганизатора, который работает во Дворце детей и молодежи.

Утром 15 сентября в его квартире прошел обыск, в ходе которого изъяли технику, сообщают правозащитники "Весны".

В показаниях милиционеров говорится, что задержали Акушко по подозрению в участии в "деструктивных телеграмм-каналах". 

В кабинете Центрального РУВД, куда его привезли для "проверки" по факту этого "правонарушения", Акушко якобы "начал громко кричать и бросать письменные принадлежности на пол".

Милиционеры составили на него протокол за мелкое хулиганство. 16 сентября его дело рассматривал судья Дмитрий Карсюк.

На суде Акушко рассказал, что после обыска и беседы в РУВД его отпустили домой. У него была высокая температура, поэтому он пошел к врачу в поликлинику. Но пока он сидел в очереди с подозрением на кавид, к нему пришли милиционеры и предложили проехать с ними подписать несколько документов. Так из очереди к доктору минчанин попал на суд.

Тем не менее его осудили на 13 суток ареста.
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