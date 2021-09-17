Утром 15 сентября в его квартире прошел обыск, в ходе которого изъяли технику, сообщают правозащитники "Весны".





В показаниях милиционеров говорится, что задержали Акушко по подозрению в участии в "деструктивных телеграмм-каналах".





В кабинете Центрального РУВД, куда его привезли для "проверки" по факту этого "правонарушения", Акушко якобы "начал громко кричать и бросать письменные принадлежности на пол".





Милиционеры составили на него протокол за мелкое хулиганство. 16 сентября его дело рассматривал судья Дмитрий Карсюк.





На суде Акушко рассказал, что после обыска и беседы в РУВД его отпустили домой. У него была высокая температура, поэтому он пошел к врачу в поликлинику. Но пока он сидел в очереди с подозрением на кавид, к нему пришли милиционеры и предложили проехать с ними подписать несколько документов. Так из очереди к доктору минчанин попал на суд.





Тем не менее его осудили на 13 суток ареста.