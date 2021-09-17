Об этом «Радыё Свабода » сообщили представители белорусской диаспоры в Петербурге.





41-летний мужчина сбежал из Беларусь в прошлом году, после того как 19 июня 2020 года попытался отбить у силовиков участника акции на пересечении улиц Великий Гостинец и Богдана Хмельницкого в Молодечно.





В марте его задержали в Петербурге.





Экстрадируют также Владислава Чекалова, на которого в Беларуси заведено уголовное дело за финансирование протестной деятельности.





Напомним, что ранее были экстрадированы из России боксер Алексей Кудин из Молодечно и брестчанин Вадим Дубовский. Кудин получил 2,5 года колонии



