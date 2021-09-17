Еще двух белорусов экстрадируют из России - на родине им грозят большие сроки
17 сентября в Петербурге начался суд по делу об экстрадиции в Беларусь жителя Молодечно Сергея Непогоды, которому на родине грозит до 6 лет лишения свободы.
Об этом «Радыё Свабода» сообщили представители белорусской диаспоры в Петербурге.
41-летний мужчина сбежал из Беларусь в прошлом году, после того как 19 июня 2020 года попытался отбить у силовиков участника акции на пересечении улиц Великий Гостинец и Богдана Хмельницкого в Молодечно.
В марте его задержали в Петербурге.
Экстрадируют также Владислава Чекалова, на которого в Беларуси заведено уголовное дело за финансирование протестной деятельности.
Напомним, что ранее были экстрадированы из России боксер Алексей Кудин из Молодечно и брестчанин Вадим Дубовский. Кудин получил 2,5 года колонии
16:20 17/09/2021
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