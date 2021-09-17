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Еще двух белорусов экстрадируют из России - на родине им грозят большие сроки

17 сентября в Петербурге начался суд по делу об экстрадиции в Беларусь жителя Молодечно Сергея Непогоды, которому на родине грозит до 6 лет лишения свободы.

Об этом «Радыё Свабода» сообщили представители белорусской диаспоры в Петербурге.

41-летний мужчина сбежал из Беларусь в прошлом году, после того как 19 июня 2020 года попытался отбить у силовиков участника акции на пересечении улиц Великий Гостинец и Богдана Хмельницкого в Молодечно. 

В марте его задержали в Петербурге. 

Экстрадируют также Владислава Чекалова, на которого в Беларуси заведено уголовное дело за финансирование протестной деятельности.

Напомним, что ранее были экстрадированы из России боксер Алексей Кудин из Молодечно и брестчанин Вадим Дубовский. Кудин получил 2,5 года колонии
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