Это вам ничего не напоминает? Гомельский цирк подготовил программу "Триумф единства"
Гомельский государственный цирк откроет 50-й сезон программой «Триумф единства». Представления пройдут с 25 сентября по 24 октября.
Афишу для нового сезона оформили в красно-зеленых тонах. В «Триумфе единства» примут участие дрессированные собаки и ослы, жонглеры, эквилибристы, клоуны и шоу-балет. Стоимость билетов от 10 до 42 рублей.
Источник: reform.by
16:09 17/09/2021
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