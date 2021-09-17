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Это вам ничего не напоминает? Гомельский цирк подготовил программу "Триумф единства"

Гомельский государственный цирк откроет 50-й сезон программой «Триумф единства». Представления пройдут с 25 сентября по 24 октября.


Афишу для нового сезона оформили в красно-зеленых тонах. В «Триумфе единства» примут участие дрессированные собаки и ослы, жонглеры, эквилибристы, клоуны и шоу-балет. Стоимость билетов от 10 до 42 рублей.
Источник: reform.by
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