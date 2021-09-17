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В чем дело? У Консульского управления МИД огромные очереди - люди не могут подать документы на апостиль

Ежедневно у Консульского управления МИД по улице Карла Маркса, 37 скапливаются большие очереди из людей, которые хотят подать документы на апостиль. Удается не всем

В чем дело? У Консульского управления МИД огромные очереди - люди не могут подать документы на апостиль
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Консульское Управление МИД Беларуси, находящееся в столице по адресу Карла Маркса, 37, по будням открыто для всех, кому необходимо поставить апостиль на документы. Время работы, в которое надо успеть прийти, с 8:00 до 10:30.

Во внутреннем дворике, где находится отделение МИД, люди всегда выстраивались в очередь и ждали, но недавно ввели некоторые изменения, которые усложнили процесс подачи документов на апостиль. В результате очереди стали еще больше. Электронной записи здесь нет. Доступна только живая очередь.

Очевидцы рассказали Blizko.by, как проходит процесс подачи документов:

— Пришел к 7:30, чтобы успеть подать документы. Людей в очереди было уже очень много, передо мной около 40 человек, а за мной - еще больше. Около 9 часов утра вышел один из работников МИД и сказал не занимать очередь, хотя раньше такого не было, принимали всех, кто приходил, - рассказал Евгений. — На улице уже достаточно прохладно, чтобы стоять здесь по 3-4 часа и не факт, что успеешь.

Журналисты пообщались еще с одной женщиной, которая принесла свои документы на подачу. Татьяна - гражданка Украины, она также поделилась своей историей подачи документов.

— Сегодня я прихожу уже второй день подряд, потому что вчера не успела. Мне кажется, очередь нужно занимать в 6 часов утра, чтобы успеть на подачу одним из первых, иначе непонятно, успеешь или нет, — рассказала Татьяна. — А как стоять здесь 2-3 часа, когда так холодно, здесь сквозной двор, поэтому постоянно ветер, жаль, что нет электронной очереди.

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Журналист Blizko.by несколько дней приходила к зданию Консульского управления МИД, чтобы взглянуть на очередь:  с каждым днем людей в очереди становится все больше и больше. Иногда можно насчитать более 100 человек.

Кстати, с недавних пор на подачу документов на апостиль ввели ограничение. Теперь можно за один раз подать до 5 документов.
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