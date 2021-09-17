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То ли еще будет: Минздрав обнаружил рекодное количество заболевших COVID-19 за сутки

В Беларуси только началась новая волна, а уже даже по официальной версии - рекордное количество заболевших за сутки.

фото носит иллюстративный характер

За минувшие сутки в Беларуси официально зарегистрированы 1 тыс. 979 пациентов с COVID-19. На несколько пациентов меньше было в конце января 2021 года.

Напомним также, что накануне был официальный рекорд и по смертности - 13 человек за сутки. Сегодня сообщается о 12 смертях. Хотя сами медики говорят, что официальная статистика занижается в разы.
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