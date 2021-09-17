То ли еще будет: Минздрав обнаружил рекодное количество заболевших COVID-19 за сутки
В Беларуси только началась новая волна, а уже даже по официальной версии - рекордное количество заболевших за сутки.
фото носит иллюстративный характер
За минувшие сутки в Беларуси официально зарегистрированы 1 тыс. 979 пациентов с COVID-19. На несколько пациентов меньше было в конце января 2021 года.
Напомним также, что накануне был официальный рекорд и по смертности - 13 человек за сутки. Сегодня сообщается о 12 смертях. Хотя сами медики говорят, что официальная статистика занижается в разы.
15:27 17/09/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение