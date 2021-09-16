На днях медики сообщили, что в Беларусь пришла четвёртая волна коронавируса. Читатели «Кур'ера» отмечают, что в их трудовых коллективах многие находятся на больничных. И что увеличились очереди в детской и взрослой поликлиниках в Слуцке.





«Кур'ер» узнал у специалистов, насколько в Слуцком районе выросла заболеваемость COVID-19, какие меры принимаются, сколько людей вакцинированы и как прививки помогают людям защититься от ковида.





Заболеваемость выросла

Как сообщила «Кур'еру» Ирина Черкас, заведующая отделом эпидемиологии Слуцкого зонального центра гигиены и эпидемиологии, по сравнению с прошлой неделей заболеваемость коронавирусом в Слуцком районе увеличилась на 17%.





Олег Лесников, главный врач Слуцкой центральной районной больницы, отметил, что во взрослой поликлинике увеличились живые очереди, выросло количество людей, которые лечатся от коронавирусной инфекции амбулаторно.





По словам главврача, число стационарных больных с коронавирусом, по сравнению с прошлым четвергом, сегодня на 18% больше. Во вторник, 14 сентября, в больнице открылось 4-е «ковидное» отделение. В нашей ЦРБ лежат не только случчане, но и жители других районов.







