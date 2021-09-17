"Вся семья в шоке" Родные Романа Бондаренко - о прекращении дела об убийстве
Родные Бондаренко обещают бороться за восстановление расследования.
Сестра убитого в ноябре 2020 года Романа Бондаренко Ольга Кучеренко заявила Свабодзе, что семья, которая узнала о прекращении расследования гибели Романа из новостей, продолжит бороться за правду и будет подавать бумаги в официальные инстанции.
17 сентября о приостановлении дела официально заявила Генеральная прокуратура, не уведомив об этом лично родственников Бондаренко.
Адвокат и мать убитого консультируются, какие действия сейчас можно предпринять.
"Писать заявления или, я не знаю, какие еще возможно на законодательном уровне бумаги, мы будем готовить. Ведь я считаю, что это просто какое-то издевательство", - сказала Ольга Кучеренко.
14:40 17/09/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение