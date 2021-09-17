Сестра убитого в ноябре 2020 года Романа Бондаренко Ольга Кучеренко заявила Свабодзе , что семья, которая узнала о прекращении расследования гибели Романа из новостей, продолжит бороться за правду и будет подавать бумаги в официальные инстанции.









Адвокат и мать убитого консультируются, какие действия сейчас можно предпринять.





"Писать заявления или, я не знаю, какие еще возможно на законодательном уровне бумаги, мы будем готовить. Ведь я считаю, что это просто какое-то издевательство", - сказала Ольга Кучеренко.











