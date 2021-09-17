Музыканта и журналиста Николая Янкойтя задержали за "неповиновение" милиционеру
Николай Янкойть был задержан 15 сентября. До суда он находился на Окрестина
Музыкаета и редактора Яндекс.Музыка сегодня оштрафовали на 2900 рублей за "неповиновение" милиционеру
15 сентября дома у Янкойтя прошел обыск, но сотрудники, по словам Николая "ничего не нашли".
Сегодня над Николаем прошел суд в суде Партизанского района. Дело рассматривал судья Михаил Макаревич, который признал Янкойтя виновным по арт. 24.3 КоАП и наказал его штрафом в размере 100 базовых, сообщает @viasnanazirae
В октябре 2020 года Янкойтя оштрафовали на 15 базовых за участие в марше протеста.
12:44 17/09/2021
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