Музыкаета и редактора Яндекс.Музыка сегодня оштрафовали на 2900 рублей за "неповиновение" милиционеру





15 сентября дома у Янкойтя прошел обыск, но сотрудники, по словам Николая "ничего не нашли".





Сегодня над Николаем прошел суд в суде Партизанского района. Дело рассматривал судья Михаил Макаревич, который признал Янкойтя виновным по арт. 24.3 КоАП и наказал его штрафом в размере 100 базовых, сообщает @viasnanazirae