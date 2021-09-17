В предстоящий понедельник отопление появится в детских садах, школах и больницах и т.п.





Напомним, в такие объекты подача тепла начинается при среднесуточной температуре в течение пяти дней +10 °C и ниже.





В жилые дома, общежития, учреждения образования (за исключением детских садов и школ), театры, общегородские бани тепло начнут подавать при среднесуточной температуре в течение пяти дней +8 °C и ниже.





В общественных и административных зданиях, промышленных и других организациях батареи потеплеют позже всего, дата запуска отопления там определяется по согласованию с энергоснабжающей организацией после подачи тепла в жилые дома.





А что касается Барановичей, то с 20 сентября на период до десяти дней у потребителей ТЭЦ вновь будет отсутствовать горячая вода. Такое решение связано со строительством новой теплотрассы к микрорайону Северный-2: для подачи туда горячей воды нужно выполнить врезку инженерной сети в магистраль ТЭЦ, сообщает intex-press.by



