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Что такое "не везет": кому-то уже включают отопление, а кому-то отключают горячую воду

Отопление с 20 сентября начнут включать в Минске и других регионах страны

В предстоящий понедельник отопление появится в детских садах, школах и больницах и т.п.

Напомним, в такие объекты подача тепла начинается при среднесуточной температуре в течение пяти дней +10 °C и ниже.

В жилые дома, общежития, учреждения образования (за исключением детских садов и школ), театры, общегородские бани тепло начнут подавать при среднесуточной температуре в течение пяти дней +8 °C и ниже.

В общественных и административных зданиях, промышленных и других организациях батареи потеплеют позже всего, дата запуска отопления там определяется по согласованию с энергоснабжающей организацией после подачи тепла в жилые дома.

А что касается Барановичей, то с 20 сентября на период до десяти дней у потребителей ТЭЦ вновь будет отсутствовать горячая вода. Такое решение связано со строительством новой теплотрассы к микрорайону Северный-2: для подачи туда горячей воды нужно выполнить врезку инженерной сети в магистраль ТЭЦ, сообщает intex-press.by
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