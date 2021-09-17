



«Расследование уголовного дела по факту смерти Романа Бондаренко приостановлено на основании п.1 ч.1 ст.246 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь ввиду неустановления лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого», — заявили в Генпрокуратуре.





Также там отметили, что «в соответствии с п.1 ч.2 ст.247 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь и после приостановления производства по делу принимаются меры по установлению лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого».









Адвокат семьи Инесса Оленская сказала, что «какие-либо комментарии по поводу информации в СМИ я не могу дать, так как и я, и мама Романа находимся под подпиской о неразглашении».