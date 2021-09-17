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Официально: Генпрокуратура приостановила дело о гибели Бондаренко

17 сентября в Генпрокуратуре заявили о приостановлении уголовного дела по факту смерти Романа Бондаренко.


«Расследование уголовного дела по факту смерти Романа Бондаренко приостановлено на основании п.1 ч.1 ст.246 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь ввиду неустановления лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого», — заявили в Генпрокуратуре.

Также там отметили, что «в соответствии с п.1 ч.2 ст.247 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь и после приостановления производства по делу принимаются меры по установлению лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого».


Адвокат семьи Инесса Оленская сказала, что «какие-либо комментарии по поводу информации в СМИ я не могу дать, так как и я, и мама Романа находимся под подпиской о неразглашении».
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