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Отопление в школах и больницах Минска начнут включать 20 сентября

Отопление в детских садах, школах, лечебно-профилактических и учреждениях социального обеспечения, музеях, госархивах, библиотеках, гостиницах Минска начнут включать 20 сентября, сообщили "Минск-Новости" со ссылкой на Мингорисполком.




Напомним, в такие объекты подача тепла производится при среднесуточной температуре в течение пяти дней +10 °C и ниже.

Что касается других потребителей, то им тепло начнут подавать при среднесуточной температуре в течение пяти дней +8 °C и ниже.

В общественных и административных зданиях, промышленных и прочих организациях батареи потеплеют позже всего, дата запуска отопления там определяется по согласованию с энергоснабжающей организацией после подачи тепла в жилые дома.

По словам зампредседателя Мингорисполкома Александра Дороховича, городские власти заботятся о комфорте жителей и, как только установится подходящая погода, будут приниматься решения о начале отопительного сезона у других категорий потребителей.
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