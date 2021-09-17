











Напомним, в такие объекты подача тепла производится при среднесуточной температуре в течение пяти дней +10 °C и ниже.





Что касается других потребителей, то им тепло начнут подавать при среднесуточной температуре в течение пяти дней +8 °C и ниже.





В общественных и административных зданиях, промышленных и прочих организациях батареи потеплеют позже всего, дата запуска отопления там определяется по согласованию с энергоснабжающей организацией после подачи тепла в жилые дома.





По словам зампредседателя Мингорисполкома Александра Дороховича, городские власти заботятся о комфорте жителей и, как только установится подходящая погода, будут приниматься решения о начале отопительного сезона у других категорий потребителей.



