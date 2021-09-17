Медики и пациенты рассказали «Нашей Ниве», что происходит сейчас в больницах и поликлиниках.





Министерство здравоохранения на днях заявило о четвертой волне ковида. Число больных и умерших даже по официальной статистике значительно возросло. Только за минувшие сутки в стране было зарегистрировано 1967 новых случаев заражения коронавирусом. И это, одна из рекордных цифр. Количество умерших за сутки достигло 13. И это тоже рекорд.





Что происходит в больницах и поликлиниках, рассказывают врачи и пациенты.





«Работаю в столичной поликлинике. Вызовы к пациентам с коронавирусом в последний месяц резко увеличились. С большой неохотой открывают места в стационарах.





Переполнены все перепрофилированные под ковидных пациентов больницы. Там конвейер и выписывают рано. Не хватает аппаратов ИВЛ, препаратов, — говорит один из столичных врачей, с которым журналисты говорили на условиях анонимности. — Судя по тому, что мы видим на местах, цифры по статистике занижают в несколько раз, это можно проследить даже по данным об избыточной смертности в Беларуси».





«За две недели сентября приняла столько же пациентов, сколько принимала в январе. И это еще не ноябрьская лавина, не пик. Очень пугает молодежь. Родители приводят тех, кому по 18—19 лет. Болеют много и тяжело», — отмечает другой врач.





«Медики почти не справляются с наплывом. На инфекционном приеме работают 4 врача общей медицинской практики, ежедневно коридоры переполнены первичными и повторными пациентами.





Даже если человек пришел в поликлинику с обычным острым респираторным заболеванием, после нескольких часов в такой очереди домой он точно вернется уже с ковидом, говорит сотрудница 8-й поликлиники в Первомайском районе Минска.





Недавно в инстаграме появилось фото одного из сотрудников столичной скорой. Медик констатирует, что в очереди в первой городской клинической больнице он был двадцатым. Пациента они привезли в 18:23, а передали в приемный покой в 20:30.













«В 20:00 вышли сотрудники больницы и сказали, что мест нет. Мы это сделали [т.е. удалось передать пациента]. В Минске все ковидные больницы заняты», — написал мужчина.





При этом новости о перепрофилировании медучреждений под ковидных пациентов появляются почти каждый день. Но судя по тому, что пишут и рассказывают медики, мест для всех больных в них не хватает.





«В педиатрии вообще «рекорды Гиннесса»: доходит до 100 пациентов за день»

Ситуация не лучше и в регионах. Так, медики из Могилева рассказывают, что за смену на рентгеновские снимки принимают по 30—50 человек и отмечают значительный прирост больных ковидом.





«Многие идут семьями. Много молодых. Мест в стационарах не хватает, мало кислорода. Сказали сократить до минимума занятый в красных зонах персонал, — говорят врачи. — Масочный режим никак не контролируется, только на кассах в магазинах еще контролируют немного. В транспорте почти все без масок. Молодежь прививаться не хочет, те, кто постарше, более ответственные».













В Молодечно также наплыв. Врачи говорят, что нагрузка возросла, и значительно.





«Это просто не укладывается в голове, как физически успеть принять 50 пациентов, а потом обойти 60 адресов на участке за полдня? Очереди на улицах в любую поликлинику минимум человек 20, домашних вызовов у одного терапевта по 40—60 в день. В педиатрии вообще «рекорды Гиннесса»: доходит до 100 пациентов за день».





По данным, которыми с журналистами поделились медики из Ушачского района, количество ковидных пациентов за последние месяцы там увеличилось почти в пять раз.





«Работаю в госпитале ветеранов в агрогородке «Лесной». Утром было 165 больных ковидом. Везут «свежие» пневмонии из Минской области, город не принимаем. Выписываем последних плановых и отдаем еще 180 коек под ковид», — сообщил один из врачей.





«Многие даже с температурой стоят на улице с самого утра. Мерзнут»

Читатели «Нашей Нивы» рассказали о больших очередях, которые сейчас выстраиваются перед ковидными отделениями в поликлиниках.





«20-я детская поликлиника в Минске — огромная очередь пациентов с температурой. Заходят через отдельный вход. Часов в 11 всем сказали расходиться, потому что больше принять не могут, — говорит минчанин Сергей. — Участковых терапевтов не хватает.





Один врач принимает три участка. А тот, к которому нас отправили, должен работать до 12 часов, и он, что логично, попросил больше не занимать очередь. Но из регистратуры людей сюда направляют и направляют. Весь коридор забит людьми. Это не жалоба на врачей. Я просто описываю ту ситуацию, с которой столкнулись».





Многие читатели в качестве доказательства присылают фотографии. Вот такое фото, например, нам прислал житель Гомеля. По его словам, это 8-я поликлиника.





В Кобрине очередь такая, что заворачивается за угол здания. Пациенты говорят, что медики работают без перерывов, но люди все равно часами стоят в очереди.





Очень похожая ситуация, по словам читателей, и в Солигорске, где в «городских лечебно-профилактических центрах сегодня небывалый наплыв больных детей и взрослых».





Аналогично и в Марьиногорской поликлинике. В очереди на прием с подозрением на коронавирус люди стоят часами.





«С визитом к больным врач у нас не ходит. Он просто не справляется с наплывом пациентов, — рассказывает местный житель. — Для ковидных работает отдельный кабинет, больных в него пропускают с черного входа. Многие даже с температурой стоят на улице с самого утра. Мерзнут».





«Знаете, по несколько часов в очереди — это не 20 раз в день пешком на 4-5-й этаж подняться, — комментирует медик, которая ездит на вызовы в специальном антиковидном костюме. Эффект сауны в нем достигается уже через 10 минут работы. — Я уже молчу о новостройках, где не работают лифты. Сейчас я в поликлинике, раньше была в скорой помощи. Каждую структуру знаю изнутри. Скажу так: в поликлиниках сегодня — настоящий ад».





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«Многих действительно опытных специалистов уволили за гражданскую позицию»

Многочасовые очереди и трудности с лечением четвертой волны коронавируса, по словам медиков, объясняются не только резким увеличением числа больных. Еще одна значительная причина — сократилось количество медиков.





«Медиков категорически не хватает, — говорит один из столичных врачей. — Многих действительно опытных специалистов у нас, которые не хотели молчать, уволили за гражданскую позицию».





«В той же Марьиной Горке недостаток врачей катастрофический: ковидный прием с огромным наплывом пациентов ведет один специалист. Очевидно, что помочь всем этот специалист просто не в состоянии даже физически», — пишет жительница Марьиной Горки Елена.





«Только из нашей больницы за последние месяцы уволились 14 человек, — рассказали нам медики из Солигорска. — Скоро лечить пациентов станет некому.





А когда кто-нибудь из наших коллег жалуется на то, что последние полтора года они работают в опасных для жизни условиях — с ненормированным графиком и в постоянном стрессе — в ответ слышат: «Кто на что учился».





По официальным данным, в Беларуси сегодня не хватает около 10 тысяч медиков. Интересно то, что еще в начале 2020 года в стране не хватало всего 3 тысяч. Только за последние 8 месяцев в системе здравоохранения образовалась брешь в 7 тысяч специалистов.





Чиновники проблему с кадрами в здравоохранении признают, но уверяют, что ситуация не критическая. Но при этом, чтобы обеспечить поликлиники кадрами, туда отправляют интернов. Это подтверждается документом, попавшим в редакцию «Нашей Нивы».





Судя по нему, чтобы обеспечить рабочей силой поликлиники, в министерстве пошли на изменение плана прохождения интернатуры. На два месяца интернов хотят ввести в состав контактных бригад, которые ходят с визитами к пациентам с подтвержденным ковидом.





«Минздрав не видит никаких причин вводить дополнительные карантинные меры, а вот мобилизовать на ближайшие месяцы интернов для визита к больным — видит, — объясняет один из врачей. — Так же в Минздраве не хотят признавать факт критической нехватки медиков в Беларуси.





Притом что переброска интернов на визиты говорит именно о том, что потребность в руках резко возросла. А количество этих рук прогрессивно уменьшается. Доплат, кстати, интернам за визиты не обещают».





«Людей не хватает, поэтому руководители отзывают работников из отпусков»

Между тем, коронавирус активно шагает по коллективам, школам и детским садам. О вспышках заболеваний сообщают как сотрудники системы образования, так и работники разных предприятий. Так сотрудница детского сада из Фрунзенского района Минска говорит, что в ее коллективе болеет половина всех сотрудников.





«Людей просто косит ковид. Я сама переболела в декабре, казалось бы, много антител, но подхватила коронавирус снова», — говорит она.





Не хватает людей из-за болезни и на предприятиях. Так сотрудники Минского электротехнического завода (МЭТЗ) рассказывают, что людей приходится отзывать из отпусков.





«В 16-м цехе болеют практически все, а в 9-м эпидемия только начинает распространяться. Людей не хватает, поэтому руководители отзывают работников из отпусков», — рассказывает одна из рабочих.





«Дети в школе ходят по кабинетам, а не учатся в одном, как это прописано антиковидными нормами, — говорит мать шестиклассницы из средней школы №205 в Минске. — О дистанционном обучении речь вообще пока не идет».





Родители школьников из других учебных заведений столицы говорят, что в их учебных заведениях ситуация аналогичная. Более того, в случае, если родители решают оставить ребенка на один день дома, к примеру заболело горло, школа требует справку от врача.





«То есть, даже если ребенок просто простыл, его нужно вести в переполненную поликлинику, откуда он точно вернется уже с ковидом, — возмущается мама четвертоклашки Ольга. — Аналогичная история со справками, которые сейчас требуют от школьников почти все спортивные кружки. Где логика и хоть какой-то ум?»





Напомним, что в качестве противоковидных мер Минздрав советует чаще мыть руки, носить маски, придерживаться дистанции и сделать прививку. Также ограничен выезд за границу. Ни о каком локдауне речи сегодня не идет.





«Белорусы о себе теперь должны позаботиться сами»

«Факт: в Беларуси началась четвертая волна коронавируса. Скоро к нему присоединится грипп. И в это время ни один человек, которого я приняла за последние несколько дней, не был вакцинирован, отмечает врач Елена из Минска. — Многие белорусы плюют на меры безопасности и продолжают ходить без маски. На свадьбах и вечеринках — по 100 человек, и тоже без масок: фотографии же плохие получатся. Руководство страны полноценных противоковидных действий также пока не предпринимает».





По мнению медика, и многие коллеги Елены его придерживаются, Минздрав, который идет по пути сокращения срока больничного листа и увольнения медиков, с проблемой коронавируса в ближайшее время не справится.

«Поэтому позаботиться о себе белорусы должны сами. Только в ваших руках сейчас вакцинироваться и ответственно соблюдать противоковидные рекомендации», — говорит доктор.

По последним официальным данным Минздрава, полный курс вакцинации от коронавируса в Беларуси уже прошли свыше 1,48 млн человек, первый компонент вакцины получили более 1,77 млн жителей страны. Однако есть мнение, что ти данные сильно преувеличены и на самом деле число вакцинированных меньше





Привиться от коронавируса в Беларуси можно российским «Спутником V» или китайской Vero Cell от компании «Синофарм».





Для ревакцинации в Беларусь поступило 250 тысяч доз российской однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт».





Вакцинироваться можно в поликлиниках и некоторых больницах, специальных пунктах в торговых центрах, на рынках и даже в метро. Также прививку можно сделать в столичных вузах и студенческих общежитиях.



