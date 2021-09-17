Приговор был оглашен накануне в суде Железнодорожного района Витебска.





Полотно красно-белой расцветки 2 сентября увидел в салоне машины Владимира сотрудник МВД. На предпринимателя составили протокол о несанкционированном массовом мероприятии по ст. 24.23 КоАП.





Согласно ему, в тот день Владимир находился на улице Кирова в Витебске на Toyota, на передней панели которой под лобовым стеклом было бело-красно-белое полотно. Это посчитали одиночным пикетом, который «не имел отношения к предвыборной кампании», а был публичным выражением «общественно-политических настроений».





В качестве свидетеля в суде выступил замначальника Железнодорожного ОВД Витебска Дмитрий Куриленко. По его словам, он увидел припаркованное авто с флагом, сфотографировал его и позвонил в дежурную часть.





Владимира Пунько задержали 8 сентября, но через день отпустили, а машину арестовали и поставили на парковку у Железнодорожного ОВД. На суде Владимир обратил внимание на неточности в показаниях милиционера: на заседании он сказал, что не видел, как хозяин авто выходил из него, а на письменном допросе утверждал обратное. На что милиционер ответил, что «просто перепутали, когда записывали».





Обвиняемый также указал, что домашний адрес сотрудника полиции на самом деле являлся адресом его места работы. «Не может же он жить на работе?», — спросил он судью, но ответа не получил.





По словам обвиняемого, в машине был не флаг, а салфетка, которой он протирает пыль с лобового стекла и целую пачку таких салфеток ему подарили еще в мае.





Судья Елена Цыганкова поинтересовалась, где можно купить такие салфетки, на что Владимир ответил: «В Смоленске». Судья также поинтересовалась качеством салфеток, уточнив, сухие они или влажные, и пришла к выводу, что мужчина «проводил несанкционированное пикетирование».





Владимир Пунько работает директором фирмы и приехал на улицу Кирова в типографию, чтобы купить бланки строгой отчетности. В 2020 году его неоднократно судили по административной статье об участии в массовых мероприятиях.





Так, за красную полосу, которую он нарисовал на своем балконе, ему пришлось провести 7 суток за решеткой. Сейчас количество суток под арестом превысит пятьдесят.



