Из-за аварии 269 домов под Минском остались без воды
Без воды осталось 23 многоквартирных дома и 246 частных домов
В Минском районе из-за аварии без воды было 269 домов. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.
Авария случилась поздно вечером в четверг, 16 сентября – в одном из поселков прорвало трубу с холодной водой.
– 16 сентября спасателям в 23:31 поступило сообщение о прорыве трубопровода холодного водоснабжения диаметром 108 мм в поселке Юбилейном Минского района по ул. Коммунальной, 7. Без водоснабжения оставались 23 многоквартирных и 246 частных жилых домов. Организовывался подвоз воды, – рассказали в ведомстве.
Неполадка была устранена 17 сентября в 3:28, водоснабжение восстановлено.
Источник: KP.BY
10:14 17/09/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение