В Минском районе из-за аварии без воды было 269 домов. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.





Авария случилась поздно вечером в четверг, 16 сентября – в одном из поселков прорвало трубу с холодной водой.





– 16 сентября спасателям в 23:31 поступило сообщение о прорыве трубопровода холодного водоснабжения диаметром 108 мм в поселке Юбилейном Минского района по ул. Коммунальной, 7. Без водоснабжения оставались 23 многоквартирных и 246 частных жилых домов. Организовывался подвоз воды, – рассказали в ведомстве.





Неполадка была устранена 17 сентября в 3:28, водоснабжение восстановлено.







