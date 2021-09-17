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Из-за аварии 269 домов под Минском остались без воды

Без воды осталось 23 многоквартирных дома и 246 частных домов

В Минском районе из-за аварии без воды было 269 домов. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Авария случилась поздно вечером в четверг, 16 сентября – в одном из поселков прорвало трубу с холодной водой.

– 16 сентября спасателям в 23:31 поступило сообщение о прорыве трубопровода холодного водоснабжения диаметром 108 мм в поселке Юбилейном Минского района по ул. Коммунальной, 7. Без водоснабжения оставались 23 многоквартирных и 246 частных жилых домов. Организовывался подвоз воды, – рассказали в ведомстве.

Неполадка была устранена 17 сентября в 3:28, водоснабжение восстановлено.
Источник: KP.BY
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