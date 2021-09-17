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Завещание принца Филиппа засекретили на 90 лет

Высокий суд Лондона вынес постановление, согласно которому завещание покойного принца Филиппа будет храниться в тайне минимум 90 лет в целях сохранения королевского достоинства. Об этом сообщает Reuters.


Руководитель отдела по семейным делам суда Эндрю Макфарлейн отметил, что "никакие копии последней воли принца не должны копироваться или храниться в суде" согласно соглашению 1910 года.

Он пояснил, что степень гласности, которую может вызвать публикация завещания, "полностью противоречит цели сохранения достоинства Филиппа".

В суде отметили, что последние изменения в завещание были внесены в 2002 году после смерти матери королевы Елизаветы II и ее сестры.

Супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп скончался 9 апреля в возрасте 99 лет.

С 16 февраля по 16 марта он находился в госпитале и был прооперирован – он перенес операцию на сердце. В день выписки муж Елизаветы II покинул госпиталь на инвалидном кресле.

Его похоронили 17 апреля – гроб с телом опустили в подземную королевскую усыпальницу в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. 

5 мая британское издание The Daily Telegraph опубликовало фото свидетельства о смерти принца Филиппа, датированное 13 апреля. В нем сообщалось, что причиной его смерти стала старость.
Гордон
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