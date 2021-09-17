К трем месяцам ареста приговорили минчанина за жестокое обращение с котом
К трем месяцам ареста приговорил суд Центрального района Минска 34-го летнего мужчину за жестокое обращение с дворовым котом. Об этом сообщает пресс-служба Минского городского суда. Кот в итоге погиб.
Иллюстративное фото
Подробности этой истории рассказал Sputnik. 13 июня мужчина обнаружил на капоте своей машины спящего кота и бросил его на землю. Это видели соседи. Их история возмутила. Одна из свидетельниц вызвала милицию. Тем более что кот от полученных травм в итоге умер.
Мужчина признал вину частично. Согласился, что бросал кота на землю, но настаивает, что тот кот не погибр, а следователям предоставили "тело другого мертвого кота". Он также объяснил суду мотивы своего поступка — был зол на котов, потому что они ранее уже царапали капот его автомобиля.
"Я уже раньше 300 или 400 евро заплатил за то, чтобы закрасить капот", — заявил в суде фигурант дела.
Тем не менее суд признал его виновным в жестоком обращении с животным и назначил наказание в виде ареста.
09:42 17/09/2021
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