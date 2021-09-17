Чиновники рассказали, где в ближайшие 5 лет появятся новые кварталы с электродомами
В ближайшие пять лет жилфонд в Беларуси пополнится двумя миллионами квадратных метров электродомов. Чиновники рассказали, где появятся новые кварталы, которые будут полностью снабжаться электроэнергией БелАЭС. Об этом сообщили на телеканале «Беларусь 1».
Смолевичи стал одним из первых городов, где решили построить целый электроквартал — более 20 домов с двумя тысячами квартир на площади в три гектара.
Здесь уже возвели первый жилой дом, где электроснабжение служит основным источником теплоснабжения. Система дома предусматривает для нужд отопления 230 киловатт, для нужд горячего водоснабжения — 370.
Большинство новоселов — многодетные семьи. В часть арендных квартир заселят молодых специалистов.
Подобные электрокварталы планируют построить также в Дзержинском и Солигорском районах.
На нынешний год треть от запланированных на объемов приходится на Минскую область. До конца года в стране построят электрожилья на 135 тысяч квадратных метров.
Прогнозы показывают, что через пять лет энергопотребление только на нужды электродомов в стране вырастет до 900 миллионов кВт-ч. Сейчас оно на отметке в 150 миллионов.
Председатель комитета по архитектуре и строительству Миноблисполкома Алексей Быков сообщил, что строительство электрожилья идет с учетом инфраструктуры.
— У нас подготовлен план совместно с Минэнерго. Где мы можем сегодня строить полностью электрическое жилье, мы проектируем и возводим дома. А там, где к районам подведены сети теплоснабжения, определены источники и были даны нагрузки, сегодня экономически не выгодно перепроектировать и строить дома полностью на электроэнергии.
09:01 17/09/2021
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