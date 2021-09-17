Смолевичи стал одним из первых городов, где решили построить целый электроквартал — более 20 домов с двумя тысячами квартир на площади в три гектара.





Здесь уже возвели первый жилой дом, где электроснабжение служит основным источником теплоснабжения. Система дома предусматривает для нужд отопления 230 киловатт, для нужд горячего водоснабжения — 370.





Большинство новоселов — многодетные семьи. В часть арендных квартир заселят молодых специалистов.





Подобные электрокварталы планируют построить также в Дзержинском и Солигорском районах.





На нынешний год треть от запланированных на объемов приходится на Минскую область. До конца года в стране построят электрожилья на 135 тысяч квадратных метров.





Прогнозы показывают, что через пять лет энергопотребление только на нужды электродомов в стране вырастет до 900 миллионов кВт-ч. Сейчас оно на отметке в 150 миллионов.





Председатель комитета по архитектуре и строительству Миноблисполкома Алексей Быков сообщил, что строительство электрожилья идет с учетом инфраструктуры.





— У нас подготовлен план совместно с Минэнерго. Где мы можем сегодня строить полностью электрическое жилье, мы проектируем и возводим дома. А там, где к районам подведены сети теплоснабжения, определены источники и были даны нагрузки, сегодня экономически не выгодно перепроектировать и строить дома полностью на электроэнергии.