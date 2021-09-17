В категорию «Иконы» попал российский оппозиционер Алексей Навальный. Лидерами в этой категории стали герцог и герцогиня Сассекские принц Гарри и Меган Маркл.





Журнал разделил свой рейтинг на следующие категории — «Иконы», «Пионеры», «Титаны», «Деятели искусства», «Лидеры» и «Новаторы». Участники списка не ранжированы.





Первой журнал представил категорию «Иконы», в которую вошли:





герцог и герцогиня Сассекские принц Гарри и Меган Маркл;

теннисистка Наоми Осака;

оппозиционер Алексей Навальный;

певица Бритни Спирс;

президент и директор-советник Фонда правовой защиты и образования NAACP Шерилин Ифилл;

певица Долли Партон;

бейсболист Сехей Отани;

поэтесса Кэти Парк Хонг;

артист Луис Мануэль Отеро Алькантара;

адвокат Нарсин Сотуде;

активисты Манджуша П. Кулкарни, Рассел Джунг и Синтия Чой;

активисты Муна эль-Курд и Мохаммед эль-Курд.





Также Time впервые опубликовал рейтинг «самых влиятельных компаний». В новый рейтинг включены те, кто, по мнению редакции и экспертов, «помогают наметить важный путь вперед».





В категорию «Лидеры» вошли производители электроники Apple и Sony, фармацевтические компании Pfizer, BioNTech и Johnson & Johnson, производитель спортивной одежды Nike, социальная сеть Twitter, специализирующаяся на морских грузовых перевозках и обслуживании портовых терминалов компания Maersk, транснациональная финансовая корпорация Mastercard, автомобильный концерн Volkswagen и Английс ��я премьер-лига по футболу (АПЛ). Возглавила раздел Национальная баскетбольная ассоциация.