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В Топ-100 самых влиятельных людей мира попал Навальный. А Путин - нет

Американский журнал Time опубликовал традиционный топ-100 самых влиятельных людей мира. Представители Беларуси в нем отсутствуют.

В Топ-100 самых влиятельных людей мира попал Навальный. А Путин - нет
Peter Rigaud—Laif/Redux
В категорию «Иконы» попал российский оппозиционер Алексей Навальный. Лидерами в этой категории стали герцог и герцогиня Сассекские принц Гарри и Меган Маркл.

Журнал разделил свой рейтинг на следующие категории — «Иконы», «Пионеры», «Титаны», «Деятели искусства», «Лидеры» и «Новаторы». Участники списка не ранжированы.

Первой журнал представил категорию «Иконы», в которую вошли:

герцог и герцогиня Сассекские принц Гарри и Меган Маркл;
теннисистка Наоми Осака;
оппозиционер Алексей Навальный;
певица Бритни Спирс;
президент и директор-советник Фонда правовой защиты и образования NAACP Шерилин Ифилл;
певица Долли Партон;
бейсболист Сехей Отани;
поэтесса Кэти Парк Хонг;
артист Луис Мануэль Отеро Алькантара;
адвокат Нарсин Сотуде;
активисты Манджуша П. Кулкарни, Рассел Джунг и Синтия Чой;
активисты Муна эль-Курд и Мохаммед эль-Курд.

Также Time впервые опубликовал рейтинг «самых влиятельных компаний». В новый рейтинг включены те, кто, по мнению редакции и экспертов, «помогают наметить важный путь вперед».

В категорию «Лидеры» вошли производители электроники Apple и Sony, фармацевтические компании Pfizer, BioNTech и Johnson & Johnson, производитель спортивной одежды Nike, социальная сеть Twitter, специализирующаяся на морских грузовых перевозках и обслуживании портовых терминалов компания Maersk, транснациональная финансовая корпорация Mastercard, автомобильный концерн Volkswagen и Английс ��я премьер-лига по футболу (АПЛ). Возглавила раздел Национальная баскетбольная ассоциация.
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