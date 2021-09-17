



В ходе беседы Лукашенко отметил, что товарооборот между Беларусью и Пакистаном растет, а в этом году он увеличился на 160%. Кроме того, Лукашенко пригласил пакистанского премьера в Минск с официальным визитом.

А вот что произошло в неформальной обстановке на встрече двух политиков.

Лукашенко вручил Хану корзину с едой. Здесь продукты белорусского производства, например палка колбасы и шоколад.

Кроме того, Александр Лукашенко презентовал премьер-министру Пакистана чайный бокс и несколько банок варенья. В том числе малиновое.