Фотофакт: Лукашенко подарил премьер-министру Пакистана корзину с едой
Александр Лукашенко провел в Таджикистане переговоры с премьер-министром Пакистана Ханом.
В ходе беседы Лукашенко отметил, что товарооборот между Беларусью и Пакистаном растет, а в этом году он увеличился на 160%. Кроме того, Лукашенко пригласил пакистанского премьера в Минск с официальным визитом.
А вот что произошло в неформальной обстановке на встрече двух политиков.
Лукашенко вручил Хану корзину с едой. Здесь продукты белорусского производства, например палка колбасы и шоколад.
Кроме того, Александр Лукашенко презентовал премьер-министру Пакистана чайный бокс и несколько банок варенья. В том числе малиновое.
08:29 17/09/2021
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