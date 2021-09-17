











"На рассмотрение жюри было подано 11 конкурсных работ. По результатам тайного голосования победителем стал эскизный проект авторского коллектива под руководством Андрея Хотяновского", – сказано в сообщении.





Предполагается, что памятник будет установлен возле Свято-Духова кафедрального собора в Минске.





На заседании также были утверждены эскиз и рабочая модель 1:5 памятника митрополиту Филарету в городе Слуцке, автор которой – скульптор Павел Лук.





Митрополит Филарет скончался 12 января 2021 года на 86-м году жизни. Он возглавлял БПЦ около 30 лет.