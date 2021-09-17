+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Интеграция Ликвидация НГО Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

В Беларуси выбрали проект памятника митрополиту Филарету

В Беларуси выбрали проект памятника митрополиту Филарету, первому и почетному Патриаршему экзарху всея Беларуси, сообщает пресс-служба БПЦ.




"На рассмотрение жюри было подано 11 конкурсных работ. По результатам тайного голосования победителем стал эскизный проект авторского коллектива под руководством Андрея Хотяновского", – сказано в сообщении. 

Предполагается, что памятник будет установлен возле Свято-Духова кафедрального собора в Минске. 

На заседании также были утверждены эскиз и рабочая модель 1:5 памятника митрополиту Филарету в городе Слуцке, автор которой – скульптор Павел Лук.

Митрополит Филарет скончался 12 января 2021 года на 86-м году жизни. Он возглавлял БПЦ около 30 лет.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Павел Знавец
Бабье лето
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]