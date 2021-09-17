В Беларуси выбрали проект памятника митрополиту Филарету
В Беларуси выбрали проект памятника митрополиту Филарету, первому и почетному Патриаршему экзарху всея Беларуси, сообщает пресс-служба БПЦ.
"На рассмотрение жюри было подано 11 конкурсных работ. По результатам тайного голосования победителем стал эскизный проект авторского коллектива под руководством Андрея Хотяновского", – сказано в сообщении.
Предполагается, что памятник будет установлен возле Свято-Духова кафедрального собора в Минске.
На заседании также были утверждены эскиз и рабочая модель 1:5 памятника митрополиту Филарету в городе Слуцке, автор которой – скульптор Павел Лук.
Митрополит Филарет скончался 12 января 2021 года на 86-м году жизни. Он возглавлял БПЦ около 30 лет.
08:19 17/09/2021
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