В Минтруда рассказали, до какого возраста детям будут выплачивать пенсию
Речь идет о случаях, связанных с потерей кормильца.
«В случае смерти кормильца семьи назначается и выплачивается пенсия по случаю потери кормильца. Детям умершего кормильца пенсия выплачивается до достижения ими совершеннолетия. После 18 лет пенсия выплачивается в период получения образования в дневной форме, но не более чем до достижения 23 лет. При этом форма обучения (бюджетная или платная) значения не имеет» – уточнили Минтруда в своём телеграм-канале.
Если ребёнок получает образование за пределами страны – пенсия выплачивается, в случае, если он направлен в учебное заведение в рамках международного договора Республики Беларусь в области образования.
После достижения 18 лет пенсия также выплачивается детям, ставшим инвалидами до 18 лет, – в период их инвалидности.
08:02 17/09/2021
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