«В случае смерти кормильца семьи назначается и выплачивается пенсия по случаю потери кормильца. Детям умершего кормильца пенсия выплачивается до достижения ими совершеннолетия. После 18 лет пенсия выплачивается в период получения образования в дневной форме, но не более чем до достижения 23 лет. При этом форма обучения (бюджетная или платная) значения не имеет» – уточнили Минтруда в своём телеграм-канале.





Если ребёнок получает образование за пределами страны – пенсия выплачивается, в случае, если он направлен в учебное заведение в рамках международного договора Республики Беларусь в области образования.





После достижения 18 лет пенсия также выплачивается детям, ставшим инвалидами до 18 лет, – в период их инвалидности.