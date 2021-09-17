



Как пишет издание, причина – в связи с невозможностью установить причастных к преступлению.





Официально данная информация пока не подтверждена.





Как сообщалось, 31-летний Роман Бондаренко поступил в ночь на 12 ноября 2020 года в БСМП с травмами и отеком мозга, после того как неизвестные увезли его на микроавтобусе с так называемой "площади Перемен". В больнице мужчине провели операцию, но несмотря на усилия врачей, он скончался.





Следственный комитет в данной связи опубликовал пресс-релиз, в котором утверждалось, что у Бондаренко наряду с телесными повреждениями была “диагностирована алкогольная интоксикация". После этого в различных Telegram-каналах были опубликованы медицинские документы, свидетельствующие, что в анализах Бондаренко алкоголя не было обнаружено.





Генеральная прокуратура спустя неделю после этого (19 ноября) возбудила уголовное дело в отношении врача УЗ "Городская клиническая больница скорой медицинской помощи" Артема Сорокина и журналистки портала tut.by Катерины Борисевич за разглашение врачебной тайны. Суд 2 марта приговорил журналистку Борисевич к 6 месяцам лишения свободы, а Сорокина - к 2 годам лишения свободы с отсрочкой на год.





Между тем, по факту смерти Романа Бондаренко уголовное дело Генпрокуратурой было возбуждено спустя 3 месяца после его гибели по ч.3 ст. 147 Уголовного кодекса Республики Бе арусь (умышленное причинения тяжкого телесного повреждения, повлекшего по неосторожности смерть). Санкции по данной статье предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 15 лет.