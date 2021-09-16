+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Интеграция Ликвидация НГО Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Холодает, керосинку покупать надо? Когда в Минске начнут включать отопление - неизвестно

Тепловые сети города и жилищный фонд полностью готовы к работе.


В ГО «Минское городское жилищное хозяйство» сообщили, что окончательное решение о начале отопительного сезона принимает руководство Мингорисполкома. «Возможно, это будет следующая неделя, есть такие планы, но пока конкретного числа по включению отопления нет», передаёт Sputnik.

Согласно Правилам, включение отопления в дошкольных, школьных, медицинских учреждениях, учреждениях социального обеспечения, музеях, архивах, библиотеках, гостиницах производится при среднесуточной температуре в течение пяти суток плюс 10 градусов и ниже.

В жилфонд и общежития тепло подают при среднесуточной температуре в течение пяти суток плюс 8 градусов и ниже.

В общественных и административных зданиях, промышленных объектах батареи теплеют позже всего, после подачи тепла в жилые дома.
blizko.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Павел Знавец
Бабье лето
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]