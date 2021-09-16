



В ГО «Минское городское жилищное хозяйство» сообщили, что окончательное решение о начале отопительного сезона принимает руководство Мингорисполкома. «Возможно, это будет следующая неделя, есть такие планы, но пока конкретного числа по включению отопления нет», передаёт Sputnik.





Согласно Правилам, включение отопления в дошкольных, школьных, медицинских учреждениях, учреждениях социального обеспечения, музеях, архивах, библиотеках, гостиницах производится при среднесуточной температуре в течение пяти суток плюс 10 градусов и ниже.





В жилфонд и общежития тепло подают при среднесуточной температуре в течение пяти суток плюс 8 градусов и ниже.





В общественных и административных зданиях, промышленных объектах батареи теплеют позже всего, после подачи тепла в жилые дома.