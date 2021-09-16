+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Интеграция Ликвидация НГО Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Известного кинорежиссера Андрея Звягинцева в Германии ввели в искусственную кому

После заражения коронавирусом.

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Об этом сообщает NEWS.ru в своем Telegram-канале.

Отмечается, что состояние кинематографиста, который с середины лета лечится от последствий коронавируса, резко ухудшилось. Других подробностей о его здоровье не приводится.

13 сентября стало известно, что в июле у Андрея Звягинцева диагностировали COVID-19 — вскоре у него было поражено 90 процентов легких. Утверждалось, что в настоящее время режиссер проходит лечение в Германии. Там у него повторно взяли анализы на коронавирус, которые показали отрицательный результат. Несмотря на это, состояние кинематографиста оценивалось как тяжелое, пишет Лента.ру.

Справочно
Звягинцев — дважды номинирован на премию «Оскар», он выдвигался в категории «Лучший фильм на иностранном языке» с картинами «Левиафан» (2014) и «Нелюбовь» (2017).
Известность получил после выхода фильма «Возвращение» (2003), получившего две кинопремии «Ника», двух «Золотых львов» (как лучший фильм и за лучший режиссерский дебют), а также двух «Золотых орлов». 
Всего на счету Звягинцева семь кинокартин и один телесериал.
БП
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Павел Знавец
Бабье лето
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]