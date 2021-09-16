Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости





Об этом сообщает NEWS.ru в своем Telegram-канале.





Отмечается, что состояние кинематографиста, который с середины лета лечится от последствий коронавируса, резко ухудшилось. Других подробностей о его здоровье не приводится.





13 сентября стало известно, что в июле у Андрея Звягинцева диагностировали COVID-19 — вскоре у него было поражено 90 процентов легких. Утверждалось, что в настоящее время режиссер проходит лечение в Германии. Там у него повторно взяли анализы на коронавирус, которые показали отрицательный результат. Несмотря на это, состояние кинематографиста оценивалось как тяжелое, пишет Лента.ру.





Справочно

Звягинцев — дважды номинирован на премию «Оскар», он выдвигался в категории «Лучший фильм на иностранном языке» с картинами «Левиафан» (2014) и «Нелюбовь» (2017).

Известность получил после выхода фильма «Возвращение» (2003), получившего две кинопремии «Ника», двух «Золотых львов» (как лучший фильм и за лучший режиссерский дебют), а также двух «Золотых орлов».

Всего на счету Звягинцева семь кинокартин и один телесериал.