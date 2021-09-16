Постоянная усталость может сигнализировать о телесных и психических заболеваниях, с которыми без медицинской помощи не справиться, предупреждает врач-психиатр, психотерапевт, сомнолог, кандидат медицинских наук Ирина Коробкова.





Основные признаки постоянной усталости





Постоянная усталость на медицинском языке – астения. Ее еще называют "раздражительной слабостью", что хорошо отражает суть этого состояния. Узнать астению можно по следующим симптомам:





слабость;





повышенная утомляемость;





снижение работоспособности;





быстрая истощаемость при минимальной физической или эмоциональной нагрузке;





ухудшение концентрации внимания, рассеянность;





ухудшение памяти (субъективное);





перепады настроения;





раздражительность;





расстройства сна.





Специалист обращает внимание, что астении подвержены люди любого пола и возраста: "Ни у кого нет 100-процентного "иммунитета" от астении".



Причины постоянной усталости





Астения – это не диагноз, а синдром, который может развиваться по самым разным причинам:





соматические (физические) или инфекционные заболевания;





практически любые психические расстройства;





длительные психотравмирующие ситуации;





длительное неудовлетворение каких-либо базовых потребностей человека.





По словам эксперта, в 80-90% случаев постоянная усталость связана с психоэмоциональными причинами (депрессия, хронический стресс) и образом жизни (нехватка сна, нерациональный режим труда и отдыха, вредные привычки и др.). Однако при жалобах на усталость и утомляемость все равно важно пройти обследование для исключения телесных причин такого состояния.





"Частые соматические причины астении – анемия, гипотиреоз и дефицит витамина D. Анемия, которая проявляется явным или скрытым дефицитом железа, приводит к тому, что кровь не доставляет нужное количество кислорода к органам и тканям, из-за чего ухудшаются их функции. Гипотиреоз – это нехватка гормонов щитовидной железы, главного регулятора метаболических процессов в организме. Витамин D производится в нашем организме под воздействием солнечного света и влияет на выработку серотонина (гормона счастья) в мозге. Его дефицит может проявляться вялостью, сонливостью и снижением настроения", – объясняет Ирина Коробкова.





И добавляет: "У большинства людей, перенесших ковид, развивается постковидный синдром, который часто проявляется в первую очередь именно астенией. С такой же проблемой рискуют столкнуться те, кто переболел любым другим инфекционным заболеванием. Причина астении в данном случае – метаболические нарушения в организме и интоксикация".





Астения сопровождает практически все психические расстройства, чаще всего – тревожные и депрессивные. Длительная тревога, напряжение, негативные мысли – все это сильно истощает и высасывает силы, поэтому постоянная усталость при тревожно-депрессивных состояниях – логичный и частый симптом.





Также силы и энергия "утекают" при продолжительном неудовлетворении потребностей, как физических, так и эмоциональных. "Может не хватать сна, отдыха, стабильных отношений, заботы, безопасности, профессиональной самореализации", – приводит примеры специалист. Когда в течение длительного времени человеку не удается решить какую-то проблему, на это тратится большое количество психических ресурсов, что и приводит к астении.

К каким врачам обращаться при постоянной усталости

При постоянной усталости прежде всего посетите врача-терапевта и пройдите медицинское обследование. Минимальный обязательный набор исследований:





1. общий и биохимический анализы крови;





2. ферритин;





3. исследование функции щитовидной железы (гормоны ТТГ, Т4);





4. витамин D.





Если выявлены отклонения в гормонах щитовидной железы, записывайтесь на прием к эндокринологу. Если же в анализах все хорошо и терапевт не обнаружил соматических проблем, покажитесь психотерапевту: возможно, астения связана с длительным стрессом или тревожно-депрессивным состоянием.





Для того чтобы справиться с астенией, в первую очередь нужно устранить ее причину. Без этого все остальные действия будут лишены смысла. Если причина в анемии, необходимо принимать препараты железа. Если не хватает гормонов щитовидной железы, не обойтись без гормонозаместительной терапии. Если выявлен дефицит витамина D, вам пропишут содержащие его препараты. Если вы переживаете тревожно-депрессивное состояние или длительный стресс, может понадобиться прием антидепрессантов и транквилизаторов, а также сеансы психотерапии.





"Во всех случаях важен щадящий образ жизни: полноценный сон, отдых, сбалансированное питание, посильная физическая активность", – резюмирует врач-психиатр, психотерапевт, сомнолог Ирина Коробкова.



