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Минздрав запретил двум медцентрам делать ПЦР-тесты из-за недостатков в их работе

Минздрав проверил качество выполнения ПЦР-тестов в лабораториях страны летом этого года.

По результатам проверки в двух лабораториях были выявлены "существенные недостатки в организации работы, которые влияли на качество и достоверность тестов".   

Руководители этих учреждений получили предупреждение Минздрава о том, что работа центров будет приостановлена, если они не исправят ситуацию. 

Однако при повторной проверке того, как выполняются ПЦР-тесты, министерская комиссия снова обнаружила недостатки в работе двух лабораторий. В результате их работа была временно прекращена.

Минздрав не дает названий лабораторий в официальном комментарии.

Как стало известно "Еврорадио", частные медцентры Synevo, Gravita и "Аква-Минск" с 17 сентября останавливают прием ПЦР-тестов на анализ.
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