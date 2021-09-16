Минздрав запретил двум медцентрам делать ПЦР-тесты из-за недостатков в их работе
Минздрав проверил качество выполнения ПЦР-тестов в лабораториях страны летом этого года.
По результатам проверки в двух лабораториях были выявлены "существенные недостатки в организации работы, которые влияли на качество и достоверность тестов".
Руководители этих учреждений получили предупреждение Минздрава о том, что работа центров будет приостановлена, если они не исправят ситуацию.
Однако при повторной проверке того, как выполняются ПЦР-тесты, министерская комиссия снова обнаружила недостатки в работе двух лабораторий. В результате их работа была временно прекращена.
Минздрав не дает названий лабораторий в официальном комментарии.
Как стало известно "Еврорадио", частные медцентры Synevo, Gravita и "Аква-Минск" с 17 сентября останавливают прием ПЦР-тестов на анализ.
20:19 16/09/2021
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