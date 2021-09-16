По результатам проверки в двух лабораториях были выявлены "существенные недостатки в организации работы, которые влияли на качество и достоверность тестов".





Руководители этих учреждений получили предупреждение Минздрава о том, что работа центров будет приостановлена, если они не исправят ситуацию.





Однако при повторной проверке того, как выполняются ПЦР-тесты, министерская комиссия снова обнаружила недостатки в работе двух лабораторий. В результате их работа была временно прекращена.





Минздрав не дает названий лабораторий в официальном комментарии.





Как стало известно "Еврорадио", частные медцентры Synevo, Gravita и "Аква-Минск" с 17 сентября останавливают прием ПЦР-тестов на анализ.



