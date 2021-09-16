Папа римский сказал, что не понимает противников вакцинации от COVID-19
Папа римский Франциск 15 сентября в ходе поездки в Словакию заявил, что не понимает людей, которые отказываются от вакцинации против коронавирусной инфекци
Папа римский рассказал, что прошел полный курс вакцинации от коронавируса
Фото: ЕРА
Папа римский Франциск 15 сентября в ходе поездки в Словакию заявил, что не понимает людей, которые отказываются от вакцинации против коронавирусной инфекции.
Об этом сообщило агентство The Associated Press.
По словам папы римского, он прошел полный курс вакцинации от COVID-19 препаратом Pfizer/BioNTech.
Журналисты спросили его об отношении к противникам вакцинации и скептикам, так как на мероприятия с его участием пускали только привитых от коронавируса людей.
Франциск назвал такое отношение к прививкам "немного странным", так как "у человечества есть история дружбы с вакцинами". Он отметил, что людей десятилетиями прививали от других болезней – кори, полиомелита, свинки – "и никто ничего не говорил".
В то же время папа римский признал, что скептики есть и среди кардиналов. Он не назвал их имен, но сказал, что один такой "бедняга" был госпитализирован с COVID-19. The Associated Press считает, что так он намекнул на американского кардинала Раймонда Берка, который месяц назад был помещен на ИВЛ после заражения коронавирусом.
19:41 16/09/2021
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