Telegram-канал о БНТУ пополнил список экстремистских ресурсов
Прокуратура Советского района г. Минска предложила признать экстремистским Telegram-канал о БНТУ
Судом оно было удовлетворено, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в пресс-службе Генеральной прокуратуры.
Список экстремистских ресурсов пополнила информационная продукция канала «БНТУ 97 %». Причину внесения его в соответствующий реестр Генеральная прокуратура не называет.
19:22 16/09/2021
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