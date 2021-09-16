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Telegram-канал о БНТУ пополнил список экстремистских ресурсов

Прокуратура Советского района г. Минска предложила признать экстремистским Telegram-канал о БНТУ

Судом оно было удовлетворено, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в пресс-службе Генеральной прокуратуры.
Список экстремистских ресурсов пополнила информационная продукция канала «БНТУ 97 %». Причину внесения его в соответствующий реестр Генеральная прокуратура не называет.
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