Минчанину были инкриминированы убийство, совершенное общеопасным способом, с особой жестокостью, а также уклонение от уплаты средств на содержание несовершеннолетних детей, сообщили в Генпрокуратуре Беларуси в четверг.

Как установлено в ходе судебного следствия, нетрезвый минчанин 27 декабря 2020 года во время ссоры на почве ревности облил свою сожительницу растворителем и поджег, пишет Интерфакс-Запад.





"В результате таких действий женщине были причинены ожоги более 56% тела. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть женщины (скончалась через 2 месяца в учреждении здравоохранения) наступила от комбинированной термической травмы", - говорится в сообщении.

Мужчина также с конца июля 2019 года до середины декабря 2020 года уклонялся от уплаты по судебному постановлению средств на содержание двоих несовершеннолетних детей.





Коллегия по уголовным делам Минского городского суда постановила обвинительный приговор. Фигуранта приговорили к лишению свободы на срок 20 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.



