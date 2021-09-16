+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Интеграция Ликвидация НГО Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Памятник Борису Луценко открыли на Восточном кладбище

Памятник был построен на средства семьи и друзей Бориса Луценко и открылся в день его рождения.



Памятник на могиле Бориса Луценко - Sputnik Беларусь
фото:  Евгений Огурцов-Кржижановский

Открытие памятника классику белорусского сценического искусства Борису Ивановичу Луценко состоялось в четверг на Восточном кладбище Минска, сообщает колумнист Sputnik Беларусь Евгений Огурцов-Кржижановский.

Похоронен народный артист Беларуси Борис Луценко среди могил тех, кого прекрасно знал, с кем дружил и работал: Василь Быков, Игорь Лученок, Ростислав Янковский, Александра Климова, Михаил Пташук, отец и сын Еременко…

Можно ли забыть триумф луценковских спектаклей "Макбета", "Трехгрошовой оперы", "Трагедии человека" на гастролях в Москве, когда билеты блиставшего в семидесятые годы "Современника" меняли на контрамарки скромного "Русского театра" из Минска?!
Наверное, не случайно над могилой творца возник символ полета – птичье крыло, олицетворяя жизненный путь Бориса Луценко, мечтавшего соединить на сцене христианское смирение и человеческие страсти. Он мечтал создать "Театр под куполами", чтобы как в храме зритель мог обратиться к Богу и, соучаствуя в сценическом действе, получить ответ. Не успел…

Людмила Луценко, вдова покойного, на вопрос о том, на какие средства поставлен памятник, ответила так: "Прежде всего, я бы назвала творение скульптора Евгения Добровольского самостоятельным художественным произведением. Однако без инициативы Вениамина Маршака, художника, давнего друга Бориса Ивановича и всей семьи Луценко, ничего бы не получилось. Он – полноценный автор этого проекта и его прораб от начала и до конца. Что же касается денег, то памятник создан на средства семьи и друзей Бориса Луценко".
К Министерству культуры у вдовы народного артиста никаких претензий нет, хотя по закону определенную сумму на памятники заслуженным гражданам они обязаны выделять. Только надо пройти довольно длительную процедуру одобрения проекта, автора и прочих бюрократических проволочек.

Семья режиссера решила ускорить процесс. Потому памятник и открылся именно 16 сентября – в день рождения одного из классиков сценического искусства Бориса Луценко, символа эпохи возрождения белорусского театра.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Павел Знавец
Бабье лето
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]