







Памятник на могиле Бориса Луценко - Sputnik Беларусь

фото: Евгений Огурцов-Кржижановский





Открытие памятника классику белорусского сценического искусства Борису Ивановичу Луценко состоялось в четверг на Восточном кладбище Минска, сообщает колумнист Sputnik Беларусь Евгений Огурцов-Кржижановский.





Похоронен народный артист Беларуси Борис Луценко среди могил тех, кого прекрасно знал, с кем дружил и работал: Василь Быков, Игорь Лученок, Ростислав Янковский, Александра Климова, Михаил Пташук, отец и сын Еременко…





Можно ли забыть триумф луценковских спектаклей "Макбета", "Трехгрошовой оперы", "Трагедии человека" на гастролях в Москве, когда билеты блиставшего в семидесятые годы "Современника" меняли на контрамарки скромного "Русского театра" из Минска?!

Наверное, не случайно над могилой творца возник символ полета – птичье крыло, олицетворяя жизненный путь Бориса Луценко, мечтавшего соединить на сцене христианское смирение и человеческие страсти. Он мечтал создать "Театр под куполами", чтобы как в храме зритель мог обратиться к Богу и, соучаствуя в сценическом действе, получить ответ. Не успел…





Людмила Луценко, вдова покойного, на вопрос о том, на какие средства поставлен памятник, ответила так: "Прежде всего, я бы назвала творение скульптора Евгения Добровольского самостоятельным художественным произведением. Однако без инициативы Вениамина Маршака, художника, давнего друга Бориса Ивановича и всей семьи Луценко, ничего бы не получилось. Он – полноценный автор этого проекта и его прораб от начала и до конца. Что же касается денег, то памятник создан на средства семьи и друзей Бориса Луценко".

К Министерству культуры у вдовы народного артиста никаких претензий нет, хотя по закону определенную сумму на памятники заслуженным гражданам они обязаны выделять. Только надо пройти довольно длительную процедуру одобрения проекта, автора и прочих бюрократических проволочек.





Семья режиссера решила ускорить процесс. Потому памятник и открылся именно 16 сентября – в день рождения одного из классиков сценического искусства Бориса Луценко, символа эпохи возрождения белорусского театра.



