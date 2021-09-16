Кот и собака вместе проехали на самокате и попали в книгу рекордов Гиннеса
В Канаде пятилетний бостонский терьер Лоллипоп и семилетний бенгальский кот Сашими стали самой быстрой в мире парой кошки и собаки, которая проехала на самокате пять метров за 4,37 секунды
Достижение вошло в книгу рекордов Гиннесса-2022, которая 16 сентября поступила в продажу в Великобритании. Сам рекорд был зафиксирован еще 19 сентября 2020 года.
Что еще известно:
Лоллипоп и Сашими прокатились на самокате вместе случайно, рассказала хозяйка животных Мелисса Миллет. Женщина занимается профессиональной дрессировкой собак для съемок в фильмах и участия в шоу.
Обычно животные выполняли этот трюк по отдельности, но однажды Сашими нарушил очередность и сам запрыгнул на самокат — так родился новый трюк, сообщила Миллет.
Источник: snob.ru
17:12 16/09/2021
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