



Достижение вошло в книгу рекордов Гиннесса-2022, которая 16 сентября поступила в продажу в Великобритании. Сам рекорд был зафиксирован еще 19 сентября 2020 года.





Что еще известно:

Лоллипоп и Сашими прокатились на самокате вместе случайно, рассказала хозяйка животных Мелисса Миллет. Женщина занимается профессиональной дрессировкой собак для съемок в фильмах и участия в шоу.













Обычно животные выполняли этот трюк по отдельности, но однажды Сашими нарушил очередность и сам запрыгнул на самокат — так родился новый трюк, сообщила Миллет.