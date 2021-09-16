О переносе рассмотрения отчета сообщает РИА Новости.





13 сентября эксперты ICAO должны были опубликовать предварительные данные расследования с посадкой в мае в Минске самолета ирландской авиакомпании Raynair.





Для этого специалисты Международной организации гражданской авиации посещали Беларусь, где им предоставлялись официальные данные.



