Рассмотрение предварительного отчета ICAO по инциденту с Ryanair перенесено на октябрь
Международной организации гражданской авиации (ICAO) уведомила официальный Минск, что рассмотрение предварительного отчета ICAO по инциденту с Ryanair перенесено на октябрь.
О переносе рассмотрения отчета сообщает РИА Новости.
13 сентября эксперты ICAO должны были опубликовать предварительные данные расследования с посадкой в мае в Минске самолета ирландской авиакомпании Raynair.
Для этого специалисты Международной организации гражданской авиации посещали Беларусь, где им предоставлялись официальные данные.
От решения будет зависеть, смогут ли в ближайшем будущем самолеты вновь летать из Беларуси в Европу и наоборот, напоминает gazetaby.com
16:32 16/09/2021
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