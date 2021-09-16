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Рассмотрение предварительного отчета ICAO по инциденту с Ryanair перенесено на октябрь

Международной организации гражданской авиации (ICAO) уведомила официальный Минск, что рассмотрение предварительного отчета ICAO по инциденту с Ryanair перенесено на октябрь.

О переносе рассмотрения отчета сообщает РИА Новости. 

13 сентября эксперты ICAO должны были опубликовать предварительные данные расследования с посадкой в мае в Минске самолета ирландской авиакомпании Raynair.

 Для этого специалисты Международной организации гражданской авиации посещали Беларусь, где им предоставлялись официальные данные.

От решения будет зависеть, смогут ли в ближайшем будущем самолеты вновь летать из Беларуси в Европу и наоборот, напоминает gazetaby.com
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