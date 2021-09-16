+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Интеграция Ликвидация НГО Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Официальная версия: зафиксирован новый суточный рекорд смертности от COVID-19

За прошедшие сутки в Беларуси официально зарегистрировано 1967 пациентов с COVID-19, отчитался Минздрав.


При этом впервые официально сообщается о 13 умерших за сутки. С начала пандемии в стране, о версии Минздрава умерли 3966, хотя на самом деле в разы больше. 

Не случайно Белстат скрывает статистику о смертности в стране уже второй год, как раз после того, как всем стало очевидно, что официальная версия Минздрава сильно отличается от трагической реальности.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Павел Знавец
Бабье лето
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]