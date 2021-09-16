Официальная версия: зафиксирован новый суточный рекорд смертности от COVID-19
За прошедшие сутки в Беларуси официально зарегистрировано 1967 пациентов с COVID-19, отчитался Минздрав.
При этом впервые официально сообщается о 13 умерших за сутки. С начала пандемии в стране, о версии Минздрава умерли 3966, хотя на самом деле в разы больше.
Не случайно Белстат скрывает статистику о смертности в стране уже второй год, как раз после того, как всем стало очевидно, что официальная версия Минздрава сильно отличается от трагической реальности.
16:23 16/09/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение